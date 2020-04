Moers: IG Metall fordert Gesundheitsschutz auch nach Corona

Kreis Wesel/Duisburg. In einem Eckpunktepapier listet die IG Metall auf, welche Maßnahmen Unternehmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter ergreifen müssen.

„Ohne Schutz keine Arbeit!“ So lautet die Forderung der IG Metall Duisburg-Niederrhein für die Zeit, in der die Firmen nach corona-bedingter Kurzarbeit ihren Betrieb wieder aufnehmen oder hochfahren und die Beschäftigten in eingeschränkten Gruppen wieder in den Werkshallen und Büros tätig werden

„Voraussetzung für das Hochlaufen der Betriebe ist die Einhaltung der Standards für den Gesundheitsschutz. Ob in der Werkshalle, im Außendienst oder im Büro: Die Beschäftigten müssen ausreichend gegen das Infektionsrisiko geschützt werden“, verlangt Dieter Lieske, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft.

Die wichtigsten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz hat die IG Metall jetzt in einem Eckpunktepapier zusammengestellt. Dieses Papier hilft Betriebsräten bei der Umsetzung des Schutzes am Arbeitsplatz. Dabei geht es – in dieser Rangfolge – um technische Maßnahmen wie Trennwände oder Abstandsmarkierungen, um organisatorische Maßnahmen wie versetzte Arbeits- und Pausenzeiten sowie um personenbezogene Maßnahmen, etwa persönliche Schutzausrüstung.

Der Betriebsrat hat im Rahmen der Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz eine entscheidende Rolle. Er habe ein Initiativrecht und könne Schutzmaßnahmen einfordern und mit den Beschäftigten Lösungen entwickeln.