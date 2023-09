Moers: Hunderte Besucher beim Schloss- und Theaterfest

Moers. Führungen, Aktionen, Musik: Ein Tag rund ums Moerser Schloss kann so spannend sein. Ein sehr modernes Spiel führt ins alte Grafschafter Museum.

Dass eines der Moerser Talent das Erfahrbar-Machen von Geschichte ist, zeigte sich eindrucksvoll am Sonntag rund ums Moerser Schloss am Kastellplatz. Anlässlich des bundesweiten Tags des offenen Denkmals luden das Grafschafter Museum und das Schlosstheater Moers (STM) zum Schlossfest mit Theaterfest ein.

Das spannende diesjährige deutschlandweite Motto des Denkmaltages lautete „Talent Monument“. Passend hierzu öffneten in Moers Monumente, unter denen man Erinnerungswerke wie Gebäude verstehen kann, ihre Türen. Welch vielfältige Talente etwa im Grafschafter Museum, dem Schlosshof und STM schlummern, wurde schnell klar.

Ein Talent war die Förderung von Begegnung aller Generationen und Kulturen. Rund ums historische Schloss luden helle Pavillons hunderte Besucher zum Verweilen ein. Gäste probierten leckere peruanische Spezialitäten, griechisches Souflaki oder pakistanische Snacks. Nach der Stärkung testeten viele ihr handwerkliches Geschick, drehten Bienenwachskerzen und erstellten Batik-Motive. „Die Kerze nehmen wir als Erinnerung an die schöne Veranstaltung nach Hause mit“, sagte eine Moerser Familie mit Kindern, die bei idealem Sonnenwetter mit dem Rad anreisten. Sie nahmen auch am Bilderbuchkino, angeboten von der Bibliothek Moers, sowie an Bastelangeboten in der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt Musenhof teil. Spaß hatten sie auch beim Escape Game: „Das führte uns durchs Schloss und vermittelte spannende Fakten.“

Wenige Meter vom Schloss entfernt bot das Museumsteam Führungen durchs Alte Landratsamt an. Auf dem Schlossplatz gastierte die Wanderausstellung „#StolenMemory“ von den „Arolsen Archives“, dem internationalen Zentrum über nationalsozialistische Verfolgung.

Wie wichtig Frieden ist, zeigten auch junge Musiktalente vom Liedtexter bis zum Kulturverein im Schlosshof. Zu den Talenten gehörte Singer-Songwriter Fabian Kuhn, der mit Gitarre und selbstgeschriebenen Liedern für hervorragende Akustik-Musik sorgte. Die Krefelder Band „Florence“, die vielen schon vom Moerser „Rock-it!“-Festival im Bollwerk bekannt war, präsentierte deutschsprachigen Pop mit Plädoyers für mehr Miteinander. Der Kneipenchor Moers, der regelmäßig öffentliche Mitsingend-Abende in der Moerser Kneipe „Die Röhre“ veranstaltet, bewies, dass viele singende Stimmen große Freude schaffen können. Vielumjubelt waren auch die Auftritte des Posaunenchores Moers, der Sängerin Marissa Möller und des Jazzpianisten Jan Lammert.

Mittelalter? Quatsch, einfach Talent, Geschichte erfahrbar zu machen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Kulturfans wanderten zum STM. Hie gab es beim Theaterfest Einblicke in die kommende Spielzeit. Ensemblemitglieder lasen Gartengedichte im Grünidyll neben dem Pulverhaus vor. Ebenfalls gut besucht war die aktuelle Inszenierung des STM-Intendanten Ulrich Greb „Der gute Mensch von Sezuan“. Das Brechtstück war ein stimmungsvoller Abschluss des Schloss- und Theaterfestes, das Genuss, Kultur, Talentförderung und kreative Talententfaltung verband.

