Moers: Hund an Giftköder gestorben – Warnung im Schlosspark

Moers Im Moerser Schlosspark ist ein Hund vergiftet worden. Die Anteilnahme nach dem tragischen Vorfall ist groß. So will das Ordnungsamt reagieren.

Im Moerser Schlosspark ist ein Hund vergiftet worden. Diese traurige Nachricht hat eine Facebook-Nutzerin am Montagabend mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern über das soziale Netzwerk geteilt. „Leider ist der Hund meines Vaters (der nur zu Besuch war) einem Giftköder, den er wohl in der Nähe des Stadtgrabens und Spielplatzes gefressen hat, erlegen“, schreibt sie. Sie appelliert an andere Hundehalterinnen und Hundehalter, in dem angegebenen Bereich besonders vorsichtig zu sein: „Ich möchte keine Panik verbreiten, aber viele Augen sehen mehr. Und es wäre schade, wenn es noch jemanden trifft!“

In der Folge des Beitrags haben viele Moerserinnen und Moerser ihre Anteilnahme kundgetan. „Was sind das nur für Menschen?“ oder „Danke für die Warnung und mein herzliches Beileid“, lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Facebook-Posting. Auch die Moerser Stadtverwaltung hat die Warnung mit dem Hinweis „Bitte achtet auf eure Fellnasen!“ geteilt.

Giftköder in Moers: Ordnungsamt kündigt vermehrte Kontrollen im Schlosspark an

Am Dienstagvormittag ist der Giftköder-Vorfall dann auch offiziell beim städtischen Ordnungsamt gemeldet worden. „Der Außendienst ist sofort ausgerückt, um den Bereich abzusuchen. In den nächsten Tagen wird im Park vermehrt kontrolliert“, stellt Thorsten Schröder, Pressesprecher der Stadt Moers, auf Nachfrage unserer Redaktion in Aussicht.

Der tragische Vorfall im Schlosspark sei die erste Giftköder-Meldung gewesen, die der Stadt im Jahr 2024 bekannt geworden ist, schildert Schröder. „Im Schnitt bekommen wir pro Jahr etwa drei Hinweise dieser Art.“ Nicht alle gesichteten Köder werden allerdings dem Ordnungsamt der Stadt gemeldet beziehungsweise bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Über das Gefahren-Radar der App „Dogorama“ hatte ein Hundebesitzer noch vor etwa zwei Wochen vor einem Giftköder-Fund im Moerser Ortsteil Rheinkamp gewarnt.

