Moers: Hoher Sachschaden durch Wohnwagen-Brand in der Nacht

Moers. Ein Wohnwagen ist in der Moerser Innenstadt komplett ausgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen, unter anderem eine Gruppe von vier Jugendlichen.

Am späten Samstagabend hat ein Feuer in der Moerser Innenstadt erheblichen Schaden angerichtet.

Ort des Geschehens war der Parkplatz an der Kautzstraße. Gegen 23.25 Uhr geriet ein dort abgestellter Wohnwagen in Brand. Die Flammen griffen dann auf den Mercedes über, an den der Camper gekoppelt war, sowie auf einen unmittelbar angrenzenden, aus Wellblech bestehenden Vorbau einer Umspannstation. Bevor es der Feuerwehr gelang, das Feuer zu löschen, brannte der Wohnwagen vollständig aus. Der Pkw wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls erheblich beschädigt, der angrenzende Vorbau geringfügiger. Die Umspannanlage selbst nahm keinen Schaden. Verletzt wurde niemand, so die Polizei auf Nachfrage.

Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Der Wohnwagen wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Nach erster Einschätzung dürfte sich der Schaden auf annähernd 20.000 Euro belaufen, heißt es in der Pressemitteilung der Kreispolizei.

Zur Brandzeit war eine Gruppe von vier Jugendlichen auf der Kautzstraße in Richtung Hopfenstraße unterwegs. Diese wie auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02841/1710 bei der Polizeiwache Moers zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland