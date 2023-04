Moers: Hier startet Enni eine der größten Baustellen 2023

In Moers startet bald eine große Baustelle in einem Stadtteil (Symbolbild).

Moers. In einem Moerser Stadtteil gibt es bald eine große Baustelle. Wann und wo sie eingerichtet wird und wie Anwohner und Verkehr betroffen sind.

Als eine der größten Moerser Baumaßnahmen des Jahres bekommt die Bonifatiusstraße zwischen der Ton- und der Asberger Straße bis zum Spätsommer komplett neue Strom- und Wassernetze. Das teilt der Moerser Dienstleister Enni Stadt & Service mit.

„Dabei erneuern wir gleichzeitig viele Hausanschlüsse oder legen diese um“, sei dies laut Projektleiter Dirk Ackermann Teil des Sanierungskonzeptes. Bereits seit einigen Wochen ist Enni in der Bonifatiusstraße im Moerser Stadtteil Asberg aktiv und hat dabei über sogenannte Suchschachtungen die ideale Leitungsführung ausgemacht.

Ab Dienstag, 11. April, starten an der Tonstraße noch in den Osterferien die Montage- und Tiefbauarbeiten. Bis zum Spätsommer wird sich Enni bis zur Asberger Straße vorarbeiten. Um in diesem engen Wohnbereich auch ohne eine komplette Sperrung der Straße auszukommen, wird Enni den Verkehr auf einer Länge von rund 500 Metern einspurig in Richtung der Asberger Ortsmitte an der Baustelle vorbeileiten.

Mit dem die Maßnahme genehmigenden Fachbereich der Stadt Moers ist vereinbart, dass die Straße so während der Bauzeit ab der Asberger Straße zur Einbahnstraße wird. Der sonst Richtung Innenstadt fließende Verkehr wird großräumig über die Römer-, Ruhrorter- und Asberger Straße umgeleitet.

Anlieger können ihre Grundstücke jederzeit erreichen, Fußgänger den Baubereich durchweg passieren. Enni wird laut Mitteilung alle betroffenen Anlieger noch schriftlich über die Baumaßnahme informieren, die Polizei und Feuerwehr waren in die Planungen eingebunden. Fragen beantwortet wie gewohnt das Enni-Baustellentelefon unter der Telefonnummer 02841 / 104600.

