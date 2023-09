Moers: Hier kontrollieren Polizei und Stadt nun vermehrt

Moers. Polizei und Ordnungsamt wollen Streifenkontrollen an einer Straße in Moers intensivieren. Welche Personengruppe dabei in den Fokus rückt.

Der Fachdienst Ordnung der Stadt und die Moerser Wache der Kreispolizeibehörde Wesel wollen ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren. Die sogenannte Ordnungspartnerschaft wird seit Jahren praktiziert und stetig ausgebaut.

Beim Antrittsbesuch des neuen Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizei Ulrich Kühn bei Bürgermeister Christoph Fleischhauer waren sich die beiden Führungskräfte einig, die gemeinsamen Streifen auszuweiten. Man müsse mehr Präsenz in verschiedenen Bereichen der Stadt zeigen.

Schwerpunktkontrollen an der Homberger Straße in Moers

„Es ist mir wichtig, die erfolgreiche Zusammenarbeit in der größten Stadt des Kreises zu intensivieren, auch um auf aktuelle Anforderungen und Herausforderungen schnell und konsequent reagieren zu können“, so Kühn. Ein Schwerpunkt wird in den kommenden Tagen unter anderem die Homberger Straße sein. Auch junge Erwachsene und Jugendliche, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, rücken dabei stärker in den Fokus.

„Die Streifen sind ein Teil der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Polizei. Wir treten weiterhin so gemeinsam und im Schulterschluss auf“, erläutert Sinan Aydin, Leiter der städtischen Ordnungsbehörde. Ziel ist durch Bündelung von Zuständigkeiten direkter und effektiver agieren zu können.

