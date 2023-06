Moers: Hier ist das Ziel am Niederrheinischen Radwandertag

Am Sonntag, 2. Juli, ist Niederrheinischer Radwandertag. Start und Ziel befinden sich dieses Mal in Moers. (Archivfoto)

Moers. Am 2. Juli wird in die Pedale getreten: Dann ist Niederrheinischer Radwandertag. Wo in Moers das Ziel ist und was für die Teilnehmer geplant wird

„Zeitreise – 30 Jahre Niederrheinischer Radwandertag“ heißt es am Sonntag, 2. Juli, wenn der Wandertag sein Jubiläum feiert. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Moers gibt es drei Rundstrecken, die entweder 43, 44 oder 54 Kilometer lang sind. Aber egal, ob Route 37, 63 oder 38 – alle Wege führen letztlich nach Moers.

Start und Ziel ist am Denkmal auf dem Neumarkt in der Innenstadt. Den Startschuss gibt wie im vergangenen Jahr die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck um 10 Uhr mit einem Konfetti-Regen.

Moerser Polizei bietet an Fahrräder zu codieren

Stärkung vor oder nach der Tour bieten die KG Lusticana-Barbara Moers-Meerbeck mit Kaffee und Kuchen, die Firma Zajuntz mit kühlen Getränken und leckere Sachen vom Grill. Wer eine Abkühlung braucht, der ist am Eis-Rad von La Casa del Gelato richtig. Am Stand des ADFC erhalten die Radler:innen neben einem Stempel für ihre Karten Informationen übers Radfahren und die Moerser Polizei codiert von 12 bis 14 Uhr Fahrräder.

Wer auf der Suche nach schicken Radwesten, den neusten Radwanderkarten und weiteren Artikeln ist, wird am Stand von MoersMarketing fündig. Dort gibt es zudem Broschüren und Flyer zu den schönsten Radtouren in der Umgebung sowie zur Fahrradanmietung in Moers.

Stempelkarte bringt Vorteile mit sich

Zusätzlich zu den Aktionen am Neumarkt erhalten die Radler:innen auch Vorteile durch ihre Stempelkarte. So gibt es an dem Sonntag gegen Vorlage der Karte kostenfreien Eintritt ins Moerser Schloss. Wer zwei Stempel gesammelt hat, kann zudem an der zentralen Tombola, die von Niederrhein Tourismus organisiert wird, teilnehmen. Unter anderem gibt es ein Fahrrad zu gewinnen.

Die Ermittlung der Gewinner:innen erfolgt zeitnah nach der Veranstaltung. Einzige Vorgabe: Bis um 17 Uhr muss am Veranstaltungstag die Stempelkarte mit mindestens zwei Stempeln an einem der Veranstaltungsorte abgegeben sein.

