Moers: Hier gibt es Freizeitangebote für Kinder in der Stadt

Moers. Das Kinder- und Jugendbüro startet wieder durch: Welche Attraktionen in diesem Jahr neu dazugekommen sind. Das sind die wichtigsten Termine.

Nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre haben sich die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendbüros für dieses Jahr viel vorgenommen. „Wir freuen uns riesig, dass wir beliebte Veranstaltungen für Kinder, Jugendlichen und Familien wieder durchführen können“, schreibt Leiterin Lena Brandau in einer Mitteilung. „Natürlich haben die 50. Tummelferien dabei einen besonderen Stellenwert.“

Mitarbeiter Mark Bochnig-Mathieu ergänzt: „Wir fiebern alle darauf hin. Es wird auf jeden Fall bunt, laut und mit jeder Menge Action für die Kinder.“ Der Ferienspaß findet vom 26. Juni bis 12. Juli in sechs Spielpunkten statt. Kidsparade, Open-Air-Kinoabend und Familientag im Park sind als altbewährte Aktionen dabei. Weitere Specials zum 50. Jubiläum sind in Planung.

Lesen Sie auch: Tummelferien in Moers werden „golden“ und suchen Betreuer

Los geht es etwas kleiner. Am Freitag, 31. März, wird der neugestaltete Spielplatz „Im Angerfeld“ in Utfort eröffnet. Das ist auch der Start der neuen Spielmobil-Saison und die Premiere des neuen Mitarbeiters Robert Hüttinger. Er verstärkt das Team des Kinder- und Jugendbüros. „Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit Spiel und Spaß während der Spielmobil-Tour oder bei den Tummelferien. Aber auch auf die gemeinsamen Beteiligungsprojekte, bei denen die Meinung und Wünsche der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, bin ich sehr gespannt.“

Neue Anlagen in Asberg und Kapellen

Apropos Spielplätze und Wünsche: An der Walter-Karentz-Straße in Kapellen, am Kastell/Musenhof in der Innenstadt und am Sportpark Asberg werden im Laufe des Sommers neue Anlagen gebaut. Geplant werden danach Eicker Wiesen und Zypressenweg in Vennikel.

Die große Moerser Ostereiersuche in Kooperation mit den Spielplatzpatinnen und -paten steht auch wieder auf einigen Spielplätzen auf dem Programm. „Move! - Das Jugend-Kultur-Festival“ ist für den 6. und 7. Mai terminiert - gemeinsam mit dem Kulturbüro und den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Erstmals wird es auf einen zweiten Festivaltag am Schlossplatz ausgeweitet. Neu sind auch ein Open-Air-Konzertabend und Mitmachstände in erster Linie für Jugendliche, junge Erwachsene und Musikbegeisterte.

Nach den Sommerferien geht es am 27. August mit dem Seifenkistenrennen weiter, dieses Mal wegen der Arbeiten im Park hinter dem Rathaus am Nordring. Für den Spätsommer ist das Trendsportevent „360 (G)Rad“ in Kooperation mit der Jugendeinrichtung „Die Box“ in Planung. „Das wird ein tolles Jahr für die Kinder und Jugendlichen“, verspricht Lena Brandau. „Und für uns natürlich auch.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland