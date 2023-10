Moers: Hier gibt es leckere Muscheln - Infos zu Preisen

Moers. Mit Beginn der Muschelsaison bieten Moerser Restaurants die Meeresfrüchte wieder an. Wo der Verzehr in Moers möglich ist, Varianten und Preise.

Es ist wieder so weit: Ein Blick auf den Kalender kündigt Muschelfans und Hobbyköchen, wie auch Profi-Gastronomen den Beginn der Muschelsaison an. Wir haben uns in der Moerser Gastronomieszene umgeschaut, wo Miesmuscheln serviert werden. Die folgende Auswahl erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aus früheren Tagen überliefert, hat sich in den Köpfen vieler Menschen die sogenannte „R“-Regel verfestigt, nach der alle Monate mit einem „R“ im Namen zum Muschelverzehr geeignet sein sollen. Die Regel hat dank moderner Kühl- und Lagertechnik heute an Aktualität eingebüßt. Trotzdem genießen viele Menschen das ovale Schalentier weiterhin am liebsten in der Zeit von September bis April.

Muscheln im „Piccolo“: Das kostet ein Kilo im Moerser Caférestaurant

Diese Erfahrung hat Karin Protzner, Inhaberin und Köchin des Moerser Cafés und Restaurant „Piccolo“ an der Haagstraße 20 am Kastellplatz in den vergangenen Jahren bereits gemacht. Daher endet die Muschelsaison in ihrem Lokal gegen Mitte März. Bis dahin heißt es jeden Donnerstag- sowie Freitagabend ab 18 Uhr „Ran an den Muscheltopf“. Ob traditionell auf „Rheinische Art“ mit wählbarem Schärfegrad, in einer Variante mit Käsesauce oder im Tomaten-Sud mit Knoblauch, im „Piccolo“ ist die Auswahl groß. Wer keine Lust auf langes Pulen hat, muss trotzdem nicht auf den Genuss verzichten: Die Muscheln „Normandie“ sind bereits ausgelöst und werden mit Käse überbacken. Preislich bewegen sich die verschiedenen Gerichte zwischen 16,90 und 20 Euro. Für diesen Preis verspricht Protzner ein Kilo Muscheln pro Portion inklusive Brot als Beilage. „Die Muscheln sind genauso groß wie die Schale selbst“, gibt die Inhaberin an. Eine Reservierung für die Muschelabende ist erwünscht (02841/22484).

Die gekochten Muscheln werden traditionell in einem großen Gusseisentopf serviert. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Am 13. Oktober startet die Muschelsaison auch im „Germendonkshof“. Bis Ende Dezember stehen drei verschiedene Muschelgerichte täglich mit auf der Speisekarte des Restaurants. Für 17,50 oder 17,90 Euro erhalte man dem Inhaber Micky zufolge „ein gutes Kilo Muscheln“ aus den Niederlanden mit Schwarzbrot auf „Rheinische Art“ mit Bohnen und Sellerie, „Portugiesisch“ mit Tomaten und Knoblauch oder in Wein-Sahne-Sauce. Um eine Reservierung per Mail (info@germendonkshof.de) oder telefonisch (02841/8883540) vorab wird gebeten. „Wir haben eigentlich genug für alle da, können so aber besser planen“. Das Restaurant am Germendonks Kamp 33 hat montags und dienstags geschlossen.

Großmutters Geheimrezept für Muscheln im Asberger Traditionslokal „Haus Engeln“

Im „Haus Engeln“ verlässt man sich auf das Familienrezept: Bis Mitte Januar können Besucher den Klassiker auf „Rheinische Art“ mit Zwiebeln, Porree und Brandwein nach Rezept der Großmutter von Andre Verfürth, der das Asberger Traditionsgasthaus mit seiner Mutter bewirtschaftet, für 17,50 Euro bestellen. Dazu wird Schwarzbrot mit Butter gereicht. Um jede Vorreservierung sind Mutter und Sohn dankbar (Telefon: 02841 / 54902). „Wir kriegen die Muscheln wirklich frisch geliefert und greifen nicht auf vakuumierte Produkte zurück“, erklärt Verfürth. Das „Haus Engeln“ auf der Römerstraße 348 hat täglich von 17 bis 0 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag.

Zu einer Portion Muscheln wird klassisch oft Schwarzbrot mit Butter gereicht. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Corinna Wenders, Chefin des „Diebels live Moers“ auf der Homberger Straße, hat den Dienstagabend zum Muschelabend auserkoren. Für 15,90 Euro erhalten Besucher Gäste nicht nur eine 800 Gramm große Portion Muscheln auf „Rheinische-“, „Italienische-“ oder „Französische Art“. Eine wöchentlich wechselnde Vorspeise sowie das Dessert der Woche sind im Preis inbegriffen. Wenders bezieht ihre Muscheln der Sorte „Imperial“, die zu den größeren Muschelsorten zählt, frisch von „Fisch Wilken“ aus Deutschland. Bis in den Februar hinein möchte sie die Muschelsaison nutzen. Wer dienstags keine Zeit hat oder keinen Platz mehr ergattern konnte, kann trotzdem an allen weiteren Tagen der Woche zum selben Preis die Muscheln „Rheinische Art“ im Moerser Kultlokal genießen – dann allerdings ohne Vorspeisen- und Dessertbegleitung. „Wir sind immer gut ausreserviert“, weist die Inhaberin hin. Eine Reservierung vor Ort oder telefonisch (02841 / 8813157) empfiehlt sich daher.

Frische Muscheln: Wo sie außerdem in Moers angeboten werden.

„Zum kleinen Reichstag“, Uerdinger Str. 64: Z. B. Muschel-Cremesuppe für 6,50 Euro oder „Französische Art“ in Kräuter-Knoblauch-Sahne-Fond für 19,50 Euro.

Das Angebot gilt von September bis Januar. Eine telefonische Vorbestellung ist notwendig (02841/981080).

