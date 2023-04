Moers: Haus nach Brand unbewohnbar – Kripo ermittelt

In Moers ist ein Haus in Brand geraten (Symbolbild).

Moers. In Moers ist ein Haus in Brand geraten. Erst ein Nachbar verschafft der Feuerwehr Zugang. Zur Ursache gibt es eine Vermutung.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Moers am Samstagmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Obere Birk. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Personen befanden sich nach Angaben der Polizei vom Montag nicht im Haus. Ein Nachbar, der über einen Schlüssel verfügte, konnte der Feuerwehr Zugang zum Gebäude verschaffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, brach das Feuer in der Küche aus. Durch die starke Rauchentwicklung war das Haus anschließend nicht bewohnbar. Schäden an der Fassade oder an den Nachbarhäusern waren nicht entstanden. Der Besitzer des Hauses erschien kurze Zeit später vor Ort, nachdem er verständigt worden war. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

