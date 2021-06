Moers: Hallenbad im Sportpark Rheinkamp wieder geöffnet

Moers/Neukirchen-Vluyn. Ab sofort ist das Hallenbad im Moerser Norden wieder geöffnet, teilt Betreiber Enni mit. In Neukirchen-Vluyn steht der Öffnungstermin fest.

Das Hallenbad im Enni-Sportpark Rheinkamp in Moers ist nach weiter sinkenden Inzidenzzahlen im Kreis Wesel ab sofort wieder geöffnet. Wie Geschäftsführer Lutz Hormes mitteilte, stünde zudem auch das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn bereits in den Startlöchern.

„Nach dem Okay durch die Stadt, bereiten wir das Bad aktuell nach den vielen Monaten des Lockdowns wieder für Badegäste vor“, heißt es in einer Mitteilung. Losgehen soll es hier am 19. Juni.

Es gelten erneut besondere Schutzmaßnahmen

Auch im zweiten Corona-Sommer gelten in den Bädern aber erneut besondere Schutzmaßnahmen. „Weiter können wir nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die Einrichtungen lassen“, müssten sich Schwimmfreunde daher für alle Bäder weiter vorab online ein Ticket reservieren. „Damit erfüllen wir gleichzeitig gesetzlichen Auflagen, wonach wir Personalien der Besucher zur Verfolgung möglicher Infektionswege aufnehmen und für vier Wochen speichern müssen.“

Anders als noch in der letzten Woche erwartet, müssen Gäste in den Freibädern aber nicht nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. „In Hallenbad bleibt diese gesetzliche Auflage aber noch bestehen,“ müsse Enni hier in Rheinkamp einen Nachweis verlangen. „Dies ist auch über die in Moers vielfach bereits in der Gastronomie eingesetzte immuny-App möglich.“

Öffnungszeiten und Eintritt

Das Rheinkamper Hallenbad ist dienstags und donnerstags von 17 Uhr bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Hier können Frühschwimmer ab sofort zudem von dienstags bis freitags schon von 6.30 Uhr bis 8 Uhr fit in den Tag starten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,20 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre reduziert sich das Eintrittsgeld auf 2 Euro.

