Moers: Halbnackter Mann bedroht Polizisten vor der Wache

Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstag in Moers zwei Polizisten wüst beschimpft und indirekt bedroht. Er war mit einer Verwarnung von der Bußgeldstelle nicht einverstanden. Jetzt kommt noch eine Anzeige hinzu.

Gegen 17 Uhr hatte der Moerser an der Polizeiwache an der Asberger Straße geklingelt und angegeben, Polizeibeamte anzeigen zu wollen. Als zwei Beamte vor die Wache traten um den Moerser, der mit nacktem Oberkörper vor ihnen stand, genauer nach seinem Anliegen zu fragen, reagierte dieser umgehend aggressiv.

Der Auftritt vor der Wache sorgt für Aufsehen

Dabei hielt er einen Bescheid der Bußgeldstelle (Verwarnungsgeld) in der Hand und gab an, fälschlicherweise in der Vergangenheit durch Polizeibeamte verwarnt worden zu sein. Der Beschuldigte steigerte sich in sein aggressiven Verhalten herein und schrie lautstark. Die Beschimpfungen bekamen auch Passanten mit.

Er benutzte Fäkalausdrücke und beleidigte die Polizisten permanent. Ferner äußerte er, dass er die Angelegenheit auf seine Weise „regeln“ werde und drohte den Beamten damit unterschwellig. Als die Polizisten ihn aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, kam er diesem zunächst nicht nach. Erst nach Androhung von Folgemaßnahmen entfernte er sich. Dabei schrie er weiterhin und beleidigte die Beamten erneut. Die Polizisten schrieben eine Anzeige.

