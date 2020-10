Moers: Gute Nachrichten von der kleinen Bibi aus Afghanistan

Bibi aus Afghanistan wurde in Moers am St. Josef-Krankenhaus erfolgreich operiert.

Moers. Das Mädchen hatte einen Oberschenkelbruch erlitten. Ein Arzt vom St. Josef in Moers behandelte sie. Jetzt hat sich Bibi aus Afghanistan gemeldet.

Gute Nachrichten gibt es von der kleinen Bibi aus Afghanistan, die vergangenes Jahr im St. Josef-Krankenhaus in Moers behandelt worden war. Im Sommer letzten Jahres operierte und behandelte Dr. Michael Jonas, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie am St. Josef Krankenhaus, die kleine Bibi (9), die mit einem neun Monate alten Oberschenkelbruch und einer gefährlichen Knochenentzündung aus Kabul in die Moerser Klinik kam.

Die Operations- und Behandlungskosten für das Mädchen, das auf Initiative des Vereins KBU (Kinder brauchen uns) übernahm das St. Josef-Krankenhaus. Der Verein kümmert sich um Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten und vermittelt eine Behandlung in einer deutschen Klinik.

„Wenn Bibi nicht zu uns gekommen wäre, wäre eine Amputation des Beines, bei dem die Keime schon bis zur Hüfte hinaufgezogen waren, die einzige Alternative gewesen“, so Dr. Jonas. Und weiter: „Wir freuen uns sehr, dass es Bibi jetzt gut geht.“ Wie das St. Josef am Donnerstag mitteilt, hat ein Kinderorthopäde in Kabul das kleine Mädchen untersucht und attestiert, dass die Operation in Deutschland einen nachhaltigen Erfolg gehabt hat.