Moers: Gullydeckel geklaut – zwei Vorfälle in drei Tagen

Moers. In Moers hat es jemand offenbar auf Gullydeckel abgesehen. Diesmal ist die Homberger Straße betroffen. Ein weiterer Vorfall ist bekannt.

Am Montagmittag befuhr ein Radfahrer die Homberger Straße in Moers. In Höhe der Bushaltestelle Kampmann bemerkte er einen fehlenden Gullydeckel am Fahrbahnrand und verständigte die Polizei. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den fehlenden Gullydeckel vor Ort nicht mehr auffinden.

Da die Gefahr bestand, dass sich aussteigende Bus-Fahrgäste durch das Loch an der Bordsteinkante verletzen könnten, verständigten die Beamten die Stadt Moers, die kurz darauf einen neuen Gullydeckel einsetzte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein.

Das ist schon der zweite Vorfall mit einem Gullydeckel in dieser Woche. Am Mittwoch hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher einen Gullydeckel an der Mittelstraße ausgehoben hatte.

