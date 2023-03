Kirmes in Moers: Grüne fordern Lasershow statt Feuerwerk

Moers. Das Feuerwerk auf der Kirmes in Moers soll durch eine Lasershow ersetzt werden. Das wollen die Grünen. Auch Silvester steht auf ihrer Liste.

Wenn es nach den Grünen geht, beendet die Moerser Kirmes eine alte Tradition: Die Ratsfraktion will das Höhenfeuerwerk abschaffen, mit dem der alljährliche Rummel seinen Abschluss findet. Ganz ohne „Tusch“ soll das Finale der Kirmes allerdings nicht bleiben. Eine professionelle Lasershow soll das Feuerwerk ersetzen, „ebenso bunt und spektakulär“, schlagen die Grünen jetzt in einem Antrag an den Rat vor. Darüber hinaus fordert die Ratsfraktion der Ökopartei, dass Moers künftig auf Raketen und Böller in der Silvesternacht verzichtet und das neue Jahr so begrüßt, wie es die Kirmes verabschiedet: mit einer zentralen großen Lasershow.

„Knaller und Raketen bergen seit jeher Gefahren für Mensch und Tier“, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. An Silvester hielten sie die Sicherheitskräfte auf Trab, verängstigten Haus- und Wildtiere. Die Feinstaubbelastung durch Böller zum Jahreswechsel entspreche ungefähr der Belastung durch den Autoverkehr eines halben Jahres. Eine zentral organisierte Lasershow mit Musik könne da eine Alternative sein.

Vorteile sehen die Grünen auch für die Gastronomie und ihr Wintergeschäft, Sicherheitskräfte und Krankenhäuser würden aufgrund geringerer Unfallzahlen entlastet: „Moers hätte als Stadt ein zusätzliches Event zu bieten.“ (wit)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland