Moers: Grüne starten mit neuer Führung in den Wahlkampf

Moers. Monika Heiming und Jan Pütter lösen Gudrun Tersteegen und Elisabeth Krokowski ab. Sie kündigen „frischen Wind“ und interkommunale Vernetzung an.

Mit einer neuen Führungsspitze startet der Ortsverband Moers von Bündnis 90/Grüne in den Wahlkampf. „Bereit, weil Ihr es seid“, lautet das Kampagnenmotto von Bündnis 90/Die Grünen zur Bundestagswahl am 26. September. „Dem wollen die Moerser Grünen gerecht werden und haben jetzt auf ihrer Mitgliederversammlung im Enni-Sportpark in Repelen turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt“, verkündet der Ortsverband.

Die bisherigen Sprecherinnen Gudrun Tersteegen und Elisabeth Krokowski traten nicht wieder für den Vorstand an und übergaben die Ämter an das neue Sprecherteam Monika Heiming und Jan Pütter. Auch die Position der Kassiererin wurde von Karl-Peter Kuschay an Miriam Rieger übergeben. Neue Beisitzerin und neuer Beisitzer sind Karin Walter und Philipp Küpperbusch, die den Vorstand gemeinsam mit Silvan Olzog als Schriftführer unterstützen sollen. „Mit vielen neuen Gesichtern im Parteivorstand hält der Trend der Erneuerung an“, schreiben die Grünen selbstbewusst in einer Pressemitteilung. In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Mitgliederzahl der Moerser Grünen vervierfacht, die Ratsmandate wurden nahezu verdoppelt.

„Frischer Wind und viel Erfahrung – davon wollen wir in den kommenden zwei Jahren nun auch auf Parteiebene profitieren“, sagt Sprecherin Monika Heiming. Co-Sprecher Jan Pütter stimmt zu: „Wir haben einen diversen neuen Vorstand gewählt. Wir glauben, damit unsere bunte Partei gut repräsentieren zu können und auch für die Moerser Bürger:innen ein gutes Angebot zu machen, sich in Grüne Politik vor Ort einzubringen.“

Das neue Sprecherteam setzt laut eigener Aussage auf Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz und eine forcierte Vernetzung, die nicht an Stadtgrenzen ende, sondern auch interkommunal sein müsse. „Die Herausforderungen der Klimakrise können wir nur meistern, wenn wir sie gemeinsam angehen.“

Die scheidenden Sprecherinnen Gudrun Tersteegen und Elisabeth Krokowski freuten sich, den Ortsverein in neue Hände übergeben zu können, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Und auch die grüne Basis startet voller Energie in den folgenden Bundestagswahlkampf, um die Positionen von Bündnis 90/Die Grünen in Moers zu vertreten, damit der notwendige sozial-ökologische Wandel auch am linken Niederrhein repräsentiert wird.“

