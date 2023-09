Moers: Großbaustelle auf Kastellplatz – Folgen für Verkehr

Moers. Nach dem Street Food Festival und der Moerser Kirmes kann die Enni endlich am Kastellplatz bauen. Die Pläne und Folgen der wichtigen Baumaßnahme.

Nach dem Street-Food-Festival und der Moerser Kirmes setzt die Enni Stadt & Service Niederrhein ihre Arbeiten auf dem Kastellplatz ab Dienstag, 26. September, fort. Im Auftrag der Stadt Moers schließt das Unternehmen die Park- und Veranstaltungsfläche seit dem Frühjahr schrittweise an das öffentliche Regenwassernetz an. So erfüllt die Stadt Umweltauflagen. Denn auch hier darf, wie die Enni mitteilt, zukünftig kein Regenwasser mehr ungehindert in den Boden versickern und das Grundwasser gefährden. Bis Ende Oktober soll das neue Entwässerungssystem endgültig stehen.

Dabei werden Archäologen das Großprojekt im Herzen der Stadt weiter intensiv begleiten. Brian Jäger, Bauüberwacher bei der Enni, geht aber davon aus, dass diese Bauphase ohne große Hindernisse ablaufen kann. „Natürlich können wir archäologische Funde in diesem historischen Altstadtbereich nie ausschließen. Wir werden aber den bei Sondierungen festgestellten Hindernissen aus dem Weg gehen“, verspricht Jäger.

Baustelle Kastellplatz Moers: Parkplatz weitgehend nutzbar – Haagstraße wird verengt

Seit dem Frühjahr hat Enni in weiten Teilen des Platzes bereits ein neues Entwässerungssystem aufgebaut. Über drei neue Kanalstränge im hinteren Bereich fließen die gesammelten Niederschläge mittlerweile in den Hauptkanal der Haagstraße ab. In den vorderen Bereichen des Parkplatzes wird Enni nun in den kommenden fünf Wochen die Entwässerung ergänzen. „Auch in dieser Bauphase können Autofahrer den Parkplatz weitgehend nutzen“, versichert Jäger. Für den Anschluss an den Hauptkanal wird Enni die Haagstraße einige Tage verengen. „Der Lieferverkehr und Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr können über eine über den Kastellplatz führende Baustraße aber alle Häuser und Geschäfte erreichen.“

Im kommenden Jahr wird Enni in der Hanckwitzstraße noch eine Regenwasser-Reinigungsanlage für die gesammelten Niederschläge bauen. Fragen beantwortet Enni unter der Rufnummer 104-600.

