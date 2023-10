Das Orchester an der Stadtkirche in Moers gibt im Oktober ein Konzert – und denkt dabei auch an die Kinder.

Kultur Moers: Gratis-Kinder-Konzert im Oktober in der Stadtkirche

Moers. Das Orchester an der Stadtkirche gibt ein Konzert, das für Trompeter Dirk Wittfeld ganz besonders ist. Vorher gibt es ein Konzert für Kinder.

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Moers präsentiert das Orchester an der Stadtkirche am 22. Oktober um 18 Uhr ein Programm großer Werke von Arutjunjan bis Korsakov.

Unter der Leitung von Stefan Büscherfeld (Konzertmeisterin ist Natascha Lenhartz) wird Dirk Wittfeld als Solist seine eigene Verehrung für das Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arutjunjan auf die Zuschauer übertragen: „Ein Konzert, ohne welches ich wahrscheinlich kein klassischer, sondern eher Populärmusiker geworden wäre, gespickt mit physischen, technischen und musikalischen Herausforderungen für jeden Trompeter!“ erläutert Wittfeld hierzu.

Eröffnet wird der Konzertabend jedoch von den Moerser Blechbläsern mit „Procession of the Nobles“ von Rimsky Korsakov. Und neben der romantischen 4. Sinfonie von Schumann wird es zudem eine moderne Uraufführung des in Bonn lebenden Tontechnikers und Komponisten Lars Büscherfeld geben.

Bereits um 16 Uhr findet ein einstündiges Kinderkonzert bei freiem Eintritt statt. Eintritt für das Konzert um 18 Uhr: Vorverkauf 20€ (10€ ermäßigt) / Abendkasse: 22€ (12€ ermäßigt). Vorverkaufsstellen: Villa Wölkchen (Neustraße 30), Tee Gschwendner (Neumarkt 11) und Barbara-Buchhandlung (Burgstraße 3).

