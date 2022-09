Moers: Grafschafter Konzertchor kehrt zurück auf die Bühne

Der Grafschafter Konzertchor aus Moers probt für den Auftritt am Sonntag.

Moers/Rheinhausen. Der Moerser Chor mit Duisburger Wurzeln singt am kommenden Sonntag Haydns „Schöpfung“. Hinter den Chormitgliedern liegen schwere Zeiten.

Auf einen musikalischen Abend der Extraklasse können sich Chorfreunde freuen: Der Grafschafter Konzertchor ruft am Sonntag, 18. September, 18 Uhr, in die St. Martinus-Kirche Moers-Repelen. Auf dem Programm steht „Die Schöpfung“ von Josef Haydn. „Es ist das erste große Konzert nach Corona. Und wir haben mit Peter Stockschläder einen neuen Dirigenten“, berichtet Vorsitzender Rainer van Lück.

Die vergangene Zeit machte den Sängerinnen und Sängern zu schaffen: „Wir mussten wegen Corona das Weihnachtskonzert im Dezember letzten Jahres nur eine Woche vor der Aufführung absagen. Es waren auch kaum Karten verkauft worden, die Leute hatten einfach Angst. Es war ein Desaster“, beschreibt es van Lück.

Nun sei man mit dem Konzert bewusst aus der Vorweihnachtszeit herausgegangen, wegen der Unwägbarkeiten durch Corona. Seit März probt der Chor nun regelmäßig für „Die Schöpfung“. „Versäumte Proben im Januar und Februar haben wir nachholen können“, ergänzt Vorstandsmitglied Sabine Schilz. Die Schöpfung habe der Chor zudem mehrfach gesungen.

Bereits 1937, als aus dem Männerchor Liedertafel Homberg der gemischte Chor „Musikverein Homberg“ wurde, habe das schöne Oratorium auf dem Programm gestanden, wie van Lück weiß. Am Rande: 2011 zog der Chor mit seinem Sitz nach Moers. Weil es dort mehr Publikum für Konzerte gegeben habe und auch, weil der überwiegende Teil der Aktiven aus Moers stamme, wie der Vorsitzende erklärt.

Der Grafschafter Konzertchor feierte 2019 sein 110-jähriges Bestehen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Die Schöpfung als Oratorium passe sehr gut in die Zeit, weiß van Lück: „Der diesjährige ökumenische Tag der Schöpfung findet Anfang Oktober statt. Daher finden dieser Tag und auch das Konzert unter dem schönen Motto ‚Wir werden schützen, was wir lieben‘ statt.“

Die Schöpfung, das sei ein einziger Jubelgesang auf die Natur und außerdem eine herrliche Gute-Laune-Musik, meint van Lück. Da stimmt ihm Vorstandsmitglied Karla Wolf zu: „Viele Melodien gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Wie das ‚Es werde Licht‘, eine ganz spannende Stelle, auf die die Besucher immer schon warten.“

Rund 40 Sängerinnen und Sänger verzeichnet der Grafschafter Konzertchor derzeit. „Uns fehlen aber Sänger in allen Stimmen, vor allem Männer“, sagt der Vorsitzende.

Projektsänger verstärkten die Gemeinschaft derzeit. Man hoffe, dass einige von ihnen dabei blieben. „Man kann aber auch einfach mittwochs ab 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus an der Kirchstraße 105 in Hochheide zu den Proben kommen, ohne gleich Mitglied werden zu müssen“, lädt Sabine Schilz ein.

Hier geht es zu den Tickets fürs Konzert am Sonntag

Viele Chormitglieder sind schon über 40 Jahren dabei. Leider, ergänzt an Lück, habe man erst kürzlich den Tod des einstigen Vorsitzenden Dr. Rolf Müller verschmerzen müssen. „Das war mein Vorgänger, wir haben ihn gerade erst beerdigt.“

Karten für das Konzert gibt es als Reservierung unter www.grafschafter-konzertchor.de, direkt in der Barbara-Buchhandlung oder an der Abendkasse (Preis: 20 Euro, bzw. 25 Euro an der Abendkasse). Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland