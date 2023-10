In Moers hat ein Dieb ein Mobiltelefon gestohlen (Symbolbild), die Polizei sucht Zeugen.

Kriminalität Moers: Gewalttätiger Handy-Dieb greift junges Opfer an

Moers. Zwischenfall in Moers: Ein Handy-Dieb wird aktiv, doch das junge Opfer wehrt sich. Die Polizei liefert eine Täterbeschreibung und sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat einem 18-jährigen Moerser dessen Mobiltelefon entrissen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Moerser am Freitagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs zunächst durch laute Ansprache sein Mobiltelefon zurückzubekommen.

Der Täter drohte ihm, griff ihn mit Kniestößen an und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 – 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze, schwarze Haare, Bart, bekleidet mit einer braunen Sweatjacke. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Moers unter der Telefon 02841 / 1710.

