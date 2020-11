Moers: Gedenken an die Terror-Opfer in Zeiten der Pandemie

Gedenken an die Pogromnacht in Moers (v.l.): Claudia van Dyck (1. stellvertretende Bürgermeisterin), Dr. Bernhard Schmidt und Ursula Scholz am Mahnmal in Moers.

In Moers hat es wegen der Folgen der Corona-Pandemie keine offizielle Gedenkstunde zur Erinnerung an die Opfer der Pogromnacht gegeben.

Moers. Die Gedenkstunde zur Erinnerung an die Opfer der Pogromnacht am 9. November 1938 in der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Deutschland musste in Moers wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Trotzdem kamen am Montag Menschen am Synagogenbogen in der Stadtmitte von Moers zusammen, um der Opfer zu gedenken.

Die Moerser Synagoge war in der Pogromnacht von Nationalsozialisten weitgehend zerstört und geschändet worden. 1975 wurde das Gebäude abgerissen. Schüler des Gymnasiums Adolfinum und des Hermann Gmeiner Berufskollegs haben vergangene Woche zum Thema Videos auf Youtube veröffentlicht.