Moers: Gänsehaut gefällig?

Gänsehaut gefällig? Kein Problem. Wer am Mittwochabend das Café Z im Wallzentrum besuchte, betrat eine andere Welt. Spinnennetze und tiefschwarze Vorhänge zierten die Wände. Aus den Lautsprechern hallte das Lied „Kill for me“ des US-Rockers Marilyn Manson. Aquarelle offenbarten Klippen, die Neugierige zum Blick in den Abgrund einluden. Und es wird noch tiefgründiger: Das Schlosstheater Moers (STM) widmet sich in dieser ungewöhnlichen Spielzeit den fantastischen Welten. „Sociétee Fantastique“ taufte das Schlosstheater Moers (STM) die Lesereihe, die Ende September erfolgreich startete.

Die Schauspieler Matthias Heße und Roman Mucha präsentierten dazu Geschichten, in denen sich Menschen und Außerirdische erstmalig begegnen. Heße und Mucha wollen jene Szene, in der die fantastische Literatur abseits großer Verlage gedeiht, aufleben lassen. Wie erschreckend aktuell Sci-Fi, Gothic und Co. zwischen Groschenheft und Wälzer bleiben, erlebten rund 30 Literaturfans.

Wer es haarsträubend und eskapistisch mag, ist bei der Lesereihe des Moerser Schlosstheaters genau richtig

Der Mittwochabend galt Howard Phillips Lovecraft als einem der erfolgreichsten Autoren moderner Schauerliteratur. Netflix-Seriengrößen wie „Stranger Things“ wurden durch Lovecrafts Werke inspiriert. Zu seinen Erfolgsgeschichten zählen „Cthulus Ruf“, „Berge des Wahnsinns“ und die 1923 verfasste Kurzgeschichte „Die Ratten im Gemäuer“.

Dass vor allem letzteres Werk im Fokus der Lesung stand, wurde klar, als Heße und Mucha das selbst maskentragende Publikum im Café Z mit riesigen Rattenmasken und Klauen umgarnten. Mit sodann aufgesetzten Face-Shields schlüpfte Heße in die Rolle eines gesellschaftsbeleuchtenden Philosophen, während Mucha aus H.P. Lovecrafts Werken zitierte.

„Dort, wo das menschliche Treiben unterbrochen wird, halten sich Götter verbogen“, verlautete Heße und erzählte von Mythen wie Lovecrafts unterm Pseudonym Abdul Alhazred verfasste „Necronomicon“, in dem er in die Rolle eines wahnsinnigen Lyrikers schlüpft, der im siebten Jahrhundert auf dem Markplatz von Damaskus als unsichtbar verschlungen galt.

Trotz dieser „vielen Fantasie“, die ihm Literaturkritiker bescheinigten, blieb Lovecraft arm, hatte stets ein Fläschchen Zyankali neben sich und lebte menschen- und fortschrittsabgewandt. „Heute wird der Mensch an sexuellem und wirtschaftlichem Potenzial bemessen“, sagte Heße über Lovecrafts vermutliche heutige Gesellschaftsbetrachtung.

1918 verfiel Lovecraft in Lethargie: „Die flüchtige Freude der Kindheit kann nie wieder erlangt werden“, zitierte Mucha aus Lovecrafts 1910 an den Komponisten Galpin adressierten Brief. Diese Fratze der Vergänglichkeit war in Michas und Heßes ruhig-düsterer Lesung spürbar, als sie in die grenzauslotende Welt von Lovecrafts Figur Delapore einluden: Ihn suchen in seinem alten Anwesen neben seinem Kater Albträume voller kellerhinführender Ratten heim, bis er eine schaueraufdeckende Expeditionsgruppe gründet und letztlich nach einem Blutbad in einer Psychiatrie aufwacht.

Fazit: Wer’s haarsträubend und eskapistisch mag, wird die STM-Lesereihe lieben.

>>> Nächster Termin Mitte November

Am Mittwoch, 18. November, 19.30 Uhr, geht die STM-Lesereihe mit fantastischer Literatur unter dem Motto „Automatic for the People“ im „W – Zentrum für urbanes Leben“ im Wallzentrum weiter. Wer Lesewünsche hat oder eine Geschichte vortragen möchte, kann sich per Mail unter societeefantastique@gmail.com an das Schlosstheater wenden.