Moers: Für die Einbrecher war im Kiosk nicht viel zu holen

Unbekannte sind in einen Kiosk in Moers eingebrochen.

Moers. Ein 13-Jähriger entdeckt beim Gassi gehen in Moers einen Einbruch in einen Kiosk. In dem Büdchen war für die Unbekannten aber wenig zu holen.

Ein Kiosk an der Holderberger Straße in Moers ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Viel Interessantes war dort aber nicht mehr für sie zu holen.

Entdeckt wurde nach Angaben der Polizei vom Montag durch einen 13-Jährigen. Der Junge führte am Samstag gegen 7.30 Uhr seinen Hund an der Holderberger Straße Gassi. Dabei bemerkte er die eingeschlagene Scheibe am Kiosk. Umgehend informierte er seine Mutter, die daraufhin die Polizei und den Besitzer rief. Er und die Beamten stellten fest, dass es sich tatsächlich um einen Einbruch in die Räume handelte.

Kiosk ist schon vor einer Weile aufgegeben worden

Was die Täter erbeuteten, konnten die Besitzer laut Polizei nicht sagen, da der Kiosk bereits eine Weile aufgegeben ist und sich deshalb dort keine Wertgegenstände mehr befinden, lediglich einige Getränke sind dort noch vorhanden. Bei den weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten meldete sich ein Anwohner. Er ab an, gegen 1.50 Uhr am Samstag zwei maskierte Personen beobachtet zu haben, die sich zu Fuß in Richtung Wilhelm-Anlahr-Straße entfernten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841/171-0.

