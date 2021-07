Moers: Freude über Auszeichnung für Niedergermanischen Limes

Moers. Der Niedergermanische Limes ist von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnet worden. Römische Spuren gibt es auch in einem Moerser Stadtteil.

Auch in Moers ist die Freude groß, dass der ausgezeichnet worden ist. Die Künstlergruppe Tanedi hatte im Mai am Grafschafter Museum Kunstobjekte vergraben und im Juli wieder ausgegraben, um auf die Bedeutung des Limes aufmerksam zu machen. Sie sollen jetzt entlang des Niedergermanische Limes aufgestellt werden.

Die Strecke beträgt nach Angaben des Vereins rund 50 Kilometer. In Moers ist die römische Vergangenheit im Stadtteil Asberg sichtbar, dort gab es den Garnisonsplatz Asciburgium, wie Stadtpressesprecher Klaus Janczyk am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Das UNESCO-Welterbekomitee hat den Niedergermanischen Limes mit seinen Fundplätzen in Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden und Rheinland-Pfalz am Dienstag in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen.

