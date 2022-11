Moers: Frau Jahnke und Kolleginnen in der Enni-Eventhalle

Moers. Die bekannte Kabarettistin bringt drei Gäst*innen mit nach Moers. Karten für den Dezemberabend gibt es im Leserladen am Königlichen Hof.

Gerburg Jahnke hat für Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr in die Enni-Eventhalle in Moers eingeladen …und zwar Lieblingskolleginnen aller Genres, Alter, Haarfarben. Sie wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gäbe. Sie sind präsent, und sie sind viele. Sie behaupten sich elegant neben all dem Männerkabarett, heißt es in der Ankündigung.

Sie machen ihren Job – in Kabarett, Comedy, Liedgut, Slapstick und Poetry. Als Gäst*innen mit dabei sind an diesem Abend Mirja Regensburg, Rebecca Carrington und Katie Freudenschuss. Wenige Resttickets gibt es im Vorverkauf unter www.bollwerk107.de und im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof in Moers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland