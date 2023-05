Moers: Florian ist Deutschlands bester Nachwuchs-Busfahrer

Florian Schwarz’ Arbeitsplatz ist in Moers. In Berlin erhielt er die Auszeichnung als bester Nachwuchs-Kraftfahrer von Swaantje Creusen, Vorsitzende des DIHK-Bildungsausschusses.

Moers/Kreis Wesel. Florian Schwarz, Ex-Azubi der Niag in Moers, ist der beste deutsche Nachwuchs-Kraftfahrer. Weshalb er auf seinen 25 Buslinien kein Navi braucht.

Deutschlands bester Nachwuchs-Kraftfahrer ist ein ehemaliger Azubi der Niag und vorzugsweise in Moers und am linken Niederrhein mit dem Bus unterwegs. Florian Schwarz aus Sonsbeck wurde jetzt von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, der bundesweiten IHK-Organisation, zum besten Auszubildenden seines Fachs gekürt.

Schwarz erhielt, wie weitere 200 Spitzen-Azubis des Jahrgangs 2022, bei der nationalen Bestenehrung seine Urkunde live auf großer Bühne im WCC-Center in Berlin. Prominenter Redner war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, „Danach gab es eine After-Show-Party“, erzählt Schwarz am Dienstag während der Rückfahrt mit dem Zug an den Niederrhein und ergänzt schmunzelnd: „Es war eine kurze Nacht.“

Bei der Prüfung holte er 99 von 100 möglichen Punkten

Die Preisträgerinnen und Preisträger sind die besten Absolventinnen und Absolventen in ihrem Beruf und haben sich unter fast 300.000 Teilnehmenden bei den Winterprüfungen 2021/22 und den Sommerprüfungen 2022 an die Spitze gesetzt. Mit 99 von 100 möglichen Punkten hatte Florian Schwarz Anfang des vergangenen Jahres seine Prüfung absolviert. So kann sich der heute 26-Jährige bester „Auszubildender zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr in Deutschland“ nennen.

Für den Vorstand sei diese Auszeichnung ein Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Unternehmen, schreibt die Niag in einer Pressemitteilung. „Florian Schwarz hat vom Start weg eine hervorragende Leistung und sehr große Einsatzbereitschaft gezeigt. Wir sind stolz auf ihn“, betont Vorstand Christian Kleinenhammann. Schwarz hatte zuvor den Titel des NRW-Landesbesten und den des jahrgangsbesten Auszubildenden der Niederrheinischen IHK errungen.

Florian Schwarz hat zwei Dutzend Busstrecken im Kopf gespeichert

Sein Ausbildungsbetrieb reduzierte wegen sehr guter Leistungen bereits die Ausbildungsdauer um ein halbes Jahr. Von Mitte August 2019 bis zum 12. Januar 2022 lernte Schwarz bei dem Unternehmen in Moers. Direkt nach der Lehre wurde er in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Seit mehr als einem Jahr befördert Florian Schwarz Menschen mit zwölf und 18 Meter langen Bussen. Die großen Gelenkbusse können bis zu 150 Passagiere aufnehmen, sagt Schwarz. Auf etwa zwei Dutzend Linien – meist rund um Moers und Geldern – wird er eingesetzt. Die Strecken hat er übrigens alle im Kopf gespeichert: „In den Bussen gibt es keine Navis.“

Zudem ist Florian Schwarz auf der Karriereleiter bereits eine Stufe nach oben geklettert und arbeitet auch als Betriebsassistent in der ÖPNV-Leitstelle der Niag an der Rheinberger Straße. Dort hat er nach den freien Tagen seine nächste Schicht: „Samstag von vie bis zwölf.“ (wit)

