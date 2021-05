Moers Festival verschiebt Open-Air-Veranstaltungen im Park

Moers. Wegen der Corona-Pandemie sagt das Moers Festival den kostenlosen Open-Air-Teil der Großveranstaltung im Schlosspark für Pfingsten ab.

Die großflächige Bespielung des Schlossparks durch das Moers Festival fällt an den Pfingsttagen aus. Die Festival GmbH hat alle Open-Air-Aktionen einschließlich der Übertragung des Programms auf eine große LED-Wand im Park wegen der Corona-Pandemie auf einen bislang unbekannten späteren Zeitpunkt verschoben.

Anlässlich des 50. Jubiläums des Moers Festivals hatten die Veranstalter gemeinsam mit der Volksbank Niederrhein eine großflächige Bespielung des Schlossparks geplant. „Als Geschenk an Moers und die Region“, so heißt es in einer Pressemitteilung, sollten verschiedene Angebote und Aktionen im Park stattfinden und ein Teil des Festivalprogramms über eine LED-Wand zu erleben sein. „Für unsere ticketierten Spielorte haben wir sehr strenge Hygieneschutz- und Sicherheitskonzepte, die kontrollierbar sind und Rückverfolgbarkeit gewährleisten“, sagt die Geschäftsführerin der Moers Festival GmbH, Helena Lischka und ergänzt: „Diesen Schutz können wir im offenen Schlosspark nicht garantieren.“

Der Fotograf Frank Schemmann (Mitte) begleitet das Moers Festival seit vielen Jahren. Einige Bilder von ihm sind in der Moerser Innenstadt zu sehen. Am Samstag eröffnete er die Ausstellung mit Projektleiterin Jeanne-Marie Varain und Festival-Chef Tim Isfort. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Wir bedauern die Absage natürlich sehr, aber wir mussten und haben verantwortlich im Sinne des Festivals und seiner Unterstützer entschieden“, erklärt Volksbank-Chef Guido Lohmann. „Auch wenn wir das gemeinsame Open-Air-Erlebnis nun erst einmal verschieben müssen, bleibt die Volksbank Niederrhein natürlich dem Festival auch zukünftig als Sponsor erhalten.“

Der künstlerische Leiter Tim Isfort fügt hinzu, man habe vorausschauend richtig entschieden, obwohl die für Pfingsten bindende Coronaschutzverordnung erst am 14. Mai in Kraft tritt. „Beim kleinsten Zwischenfall hätten wir abgebrochen und alle, die sich selbstverständlich an die Regeln halten, Fans, Künstlerinnen, Händler, wären die Leidtragenden gewesen.“

Zum 50. Jubiläum bleibe es spannend, das gesamte Team arbeite nach wie vor an verschiedenen Szenarien, so die Mitteilung: „Für alle heißt das: Improvisation bis zuletzt!“

