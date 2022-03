Moers Festival: Konzert mit Cellistin Tomeka Reid am Samstag

Die Cellistin Tomeka Reid ist in Moers Improviser in Residence 2022.

Moers. Das Moers Festival kündigt drei Konzerte im März an. Das erste findet bereits am Samstag statt. Mit dabei ist die neue Improviser in Residence.

Die Festivalsaison 2022 läuten das Team vom Moers Festival mit einer Reihe von drei Konzerten im März ein, bei denen die diesjährige Improviser in Residence, Tomeka Reid (USA), in wechselnden Besetzungen ihre Virtuosität als eine der weltbesten Cellistinnen zu Gehör bringen wird. Das teilt das Moers Festival jetzt mit.

Am Samstag, 5. März tritt sie ab 20 Uhr im Trio mit dem Schweizer Bassisten Christian Weber und dem deutschen Schlagzeuger Michael Griener im Studio des Schlosstheaters, Kastell 6 auf. Tomeka Reid ist Mitglied im legendären Art Ensemble of Chicago und für ein Jahr in Moers Gast des Festivals. Das Projekt „Improviser in Residence“ wird seit fünfzehn Jahren von der Kunststiftung NRW gefördert.

Weber und Griener waren laut Mitteilung schon auf vorherigen Moers Festivals zu Gast und sind Teil von Grieners Trio Themroc. Thorsten Töpp vom Moers Festival freut sich auf das Konzert: „Es wird ein Konzert voller Improvisation, unerhörter Klänge und wagemutiger Gratwanderungen – typisch Moers eben.“

Tobias Delius musste seine Teilnahme am Konzert nach Angaben des Moers Festivals krankheitsbedingt absagen, das Konzert findet daher in Trio-Besetzung statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per E-Mail ist mit Blick auf die begrenzte Zahl an Plätzen laut Mitteilung erforderlich: improviser@moers-festival.de.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland