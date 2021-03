Moers Festival ist zum Jubiläum auf zwei Rädern unterwegs

Moers. Gute Idee vom neuen Förderverein des Moers Festivals: Mit dem Rad von der Halle in die Stadt. Der Anfang ist gemacht, Nachschub ist willkommen.

Vergangene Woche hat das Moers Festival seinen Ausblick auf das Jubiläum unterirdisch in der ehemaligen Fußgängerunterführung in Moers gegeben, jetzt ist das Team um den Künstlerischen Leiter Tim Isfort mit einer guten Nachricht wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt.

Knapp zwei Monate vor dem 50. Moers Festival meldet sich der neu gegründet Förderverein mit einem Aufruf: Insgesamt 100 Fahrräder möchte man für das Moers Festival sammeln. Die moersbikes sollen während des Festivals, aber auch unterjährig zur Verfügung gestellt werden.

Am Gymnasium Adolfinum haben sich Schülerinnen und Schüler um das Projekt moersbike gekümmert. Foto: AGENTUR BERNS

Die Volksbank Niederrhein und die Marschmann-Gruppe unterstützen das Vorhaben, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. „Wer zum Beispiel auf E-Bike umstellt und sein Hollandrad nicht mehr braucht: Wir nehmen es gern“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Schroer. Die Fahrradflotte wird laut Mitteilung von Ralf Wißdorfs mobiler Fahrradwerkstatt professionell aufgearbeitet und verkehrstauglich gemacht. „Aber das I-Tüpfelchen sind unsere kreativen Schülerinnen und Schüler“, betont Schroer.

Die Fahrräder, fast 50 sind es bereits, werden nämlich von Moerser Schülerinnen und Schüler liebevoll und individuell gestaltet. Maja Stolte, Kunstlehrerin am Gymnasium Adolfinum bedauert jedoch, dass der Lockdown das Projekt aufgehalten hat. „Wir haben so toll gestartet. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten eigene kreative Ideen, bauten die Räder auseinander, um an ihnen zuarbeiten. Und dann plötzlich der Stopp. Trotzdem wollen wir weitermachen und bis Pfingsten so viele Räder wie möglich moersifizieren.“ „Die Räder stehen unseren Festivalbesucherinnen und -besuchern kostenlos zur Verfügung. Das Gelände zwischen der Eventhalle, dem Park und der Innenstadt ist doch ideal zum Fahrradfahren“, meint Tim Isfort, Künstlerischer Leiter des Moers Festivals.

Die Räder sollen außerhalb des Festivals nicht verstauben

Aber auch an den anderen 361 Tagen im Jahr sollen die moersbikes nicht im Keller des Festivalbüros verstauben: sie stehen allen interessierten Institutionen in Moers und der Region zur Verfügung. So sollen die moersbikes laut Mitteilung auch das ganze Jahr über das Stadtbild prägen.

„Uns hat die Idee sofort begeistert“, sagt Sponsorin Heike Marschmann. „Sie passt zu Moers und sie passt zu uns.“ Der Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, Guido Lohmann, ergänzt: „Die Upcycling-Fahrradflotte ist ein nachhaltiges und kostenloses Angebot für Moers. Das wollten wir unbedingt möglich machen.“ Wer also auf E-Bike umgestellt oder noch ein altes Schätzchen im Keller hat, das zu schade für den Sperrmüll ist, meldet sich bitte über das Formular im Internet auf

www.moersfriends.de.