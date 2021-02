Moers Festival fordert 2021 junge Komponisten heraus

Moers. Das Moers Festival stellt seinen Wettbewerb für junge Komponisten neu auf. Der junge Projektleiter gehörte bereits 2018 zu den „Composer Kids“.

Drei Jahre lang rief das Moers Festival die „composer kids“ auf, ihre Kompositionen einzureichen, die dann auf dem Festival erarbeitet und aufgeführt wurden. Nun geht in der Wettbewerb in die nächste Phase: Unter dem neuen Namen mœrsterclass! zielt der Fokus auch auf improvisatorische Elemente.

Schließlich zählt das Festival laut ihrer Macher zu den weltweit ersten Adressen für freie Improvisation. Mit der Neuausrichtung des Wettbewerbs sollen junge Künstler angeregt werden, über das Verhältnis von Komposition und Improvisation nachzudenken und spannende Konzepte zu entwickeln, die diese beiden Ebenen verbinden.

„Es geht eben nicht einfach darum, etwas zu notieren, das dann so gespielt wird. Wir wollen junge Komponisten herausfordern, ihren Arbeiten ein gewisses Maß an Freiheit zu geben und den Interpreten zu vertrauen“, sagt Projektleiter Lukas Döhler, der 2018 selbst am Wettbewerb teilnahm und inzwischen Komposition in Düsseldorf studiert.

Denn kreative Improvisatoren als Projektmusiker könne das Festival in Hülle und Fülle bieten. „Dass die Grenzen zwischen Freiheit und strenger Festlegung immer fließender werden, sieht man in der Neuen Musik heute sehr stark“, sagt Döhler. Dies wie bei mœrsterclass! allerdings in einem Jugendwettbewerb anzubieten, das sei schon einzigartig.

„In diesem Jahr werden die eingereichten Werke von einem kleinen Kammerorchester erarbeitet“, verspricht der junge Komponist und regt seine jungen Kollegen an, ihre Konzepte und Ideen einzureichen. „Es ist eine großartige Erfahrung, Teil dieses Wettbewerbs zu sein“, weiß Döhler aus eigener Erfahrung zu berichten.

Für Einsendungen gibt es eine eigene Mailadresse:

moersterclass@moers-festival.de. Man kann auch den Postweg wählen: Moers Kultur GmbH, Stichwort: moersterclass, Ostring 94, 7441 Moers. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular findet man auf: https://moers-festival.de/das-festival/moersterclass/

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!