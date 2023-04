Moers Festival: Alle Termine und Preise für das Musik-Event

Moers. Moers Festival: Noch nie gehört? Dann wird es Zeit! Hier kommen alle wichtigen Infos für eines der größten Festivals für improvisierte Musik.

200 Künstlerinnen und Künstler aus 23 Ländern kommen zum 52. Moers Festival (26. – 29. Mai) – und tausende Gäste. Am Donnerstag haben die Festival-Macher Details vorgestellt, hier ist der Überblick.

Wie in kaum einem anderen Jahr beeinflussen diverse Bauprojekte vor der Halle und im Freizeitpark das Festival-Geschehen. Deshalb ändert sich einiges. Geschäftsführerin Jeanne-Marie Varain versicherte aber: „Die Enni-Eventhalle und der Rodelberg bleiben die beiden großen Bühnen des Festivals.“

Festival-Gelände

Das Festival-Gelände lässt sich am besten von der Moerser Musikschule (Filder Straße 126) aus erschließen. Hier gibt es auch die Festivalbändchen. Von dort geht es zum Gymnasium in den Filder Benden, wo auch in diesem Jahr eine Bühne ist, die Festival-Musikerinnen und Musiker ohne Absprache mit dem Künstlerischen Leiter Tim Isfort für Sessions nutzen können.

Dann geht es weiter zum Rodelberg und von dort über die Fußgängerbrücke über die Venloer Straße zur Festivalhalle. Neu: Weil vor dem eigentlichen Eingang neben der Eishalle gerade ein neuer Platz entsteht, müssen die Gäste diesmal den Eingang am hinteren Ende der Halle, unweit des Wohnmobil-Stellplatzes nutzen. Heraus finden sie dann über die nördlichen Seitenausgänge.

Festivalmärkte

„Es gibt diesmal nicht den einen, großen Festivalmarkt“, sagt der künstlerische Leiter Tim Isfort – auch das ist den Baustellen vor der Halle und im Freizeitpark geschuldet. Trotzdem gibt es am Rodelberg einen Schwerpunkt für rund 30 Händlerinnen und Händler mit allen möglichen Angeboten von Tüchern bis zur Kunst.

Das Moers Festival mag plakative Auftritte: Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei der ersten Pressekonferenz im März im Atlantic Kino. Foto: Rüdiger Bechhaus / Funke Foto Services

Vor dem - neuen – Eingang der Halle konzentrieren sich die gastronomischen Angebote. An etwa 25 Ständen wird sicher jede Besucherin und jeder Besucher das passende Angebot finden. Weitere Speisen- und Getränkestände sind über das gesamte Festivalgelände verteilt.

Familien, Kinder, Jugendliche

„Kinder und Jugendliche werden von den Künstlern an die Musik herangeführt, das ist ein tolles Konzept“, lobt Guido Lohmann, dessen Volksbank Niederrhein zu den vielen Sponsoren des Festivals gehört. In der Tat sind die Musikerinnen und Musiker auch in diesem Jahr auf der Wiese am Rodelberg wieder auf Tuchfühlung mit jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern: „Wo die wilden Kindern wohnen“. Darüber hinaus dürften viele der ungewöhnlichen Konzerte für junge Menschen schlicht cool sein. Für die ganz jungen Gäste gibt es im Freizeitpark den Streichelzoo.

Tickets

Tickets für das Moers Festival gibt es natürlich im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof, Homberger Straße 4 in Moers – und an vielen anderen Stellen, zum Beispiel auf www.moers-festival.de. Die Preise im Vorverkauf: Vier-Tages-Ticket 159 Euro, VIP-Festivalticket 285 Euro, Tagesticket Freitag oder Montag 47 Euro, Tagesticket Samstag oder Sonntag 74 Euro.

Das „Mörzz-Ticket“ für 50 Euro ist ein Vier-Tage-Pass für Außen- und Sonderspielorte, nicht aber für die Festivalhalle.

Camping und Wohnmobile

Praktisch: Wer eines der Tickets – außer dem Mörzz-Ticket – kauft, kann auf der Wiese am Freibad Solimare sein Zelt aufschlagen, wenn es der Platz zulässt. Es entstehen keine Extra-Kosten. Und: Wer auch nur ein Tagesticket kauft, kann an allen Festival-Tagen campen.

Für Wohnmobile steht der Freizeitpark an der Krefelder Straße zur Verfügung. Die Plätze auf dem Wohnmobilstellplatz sind bereits ausgebucht.

