Moers: Exhibitionist verfolgt Frau im Baerler Busch

Moers. Vorfall in Moers: Eine Frau ist mit ihrem Hund unterwegs, als sich ihr ein nackter Mann zeigt. Die Polizei liefert eine Täterbeschreibung.

Eine Spaziergängerin ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf einen Exhibitionisten gestoßen. Die 58-jährige Moerserin ging laut Polizei zu diesem Zeitpunkt am Waldsee an der Römerstraße (Baerler Busch) mit ihrem Hund Gassi, als sich der Unbekannte ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Als sie mit schnellen Schritten weiterging, folgte ihr der Mann zu Fuß zunächst noch einige Meter, bevor er schließlich in unbekannte Richtung verschwand. Die Moerserin rief kurze Zeit später die Polizei, die eine sofortige Fahndung auslöste, die jedoch bislang ergebnislos verlief.

Der Unbekannte, der sich der Frau komplett entkleidet zeigte, wird wie folgt beschrieben: 175 cm bis 180 cm groß, 45 bis 55 Jahre alt; er trug eine Glatze und hatte einen kleinen „Bierbauch“. Zeugen, die Hinweise geben können oder Spaziergänger, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841/1710 zu melden.

