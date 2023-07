Moers: Exhibitionist am Waldsee – Frauen alarmieren Polizei

Moers. Am Hundestrand des Waldsees in Moers hat ein Unbekannter vor zwei Frauen die Hose heruntergelassen. Wie die Polizei den Täter beschreibt.

Der Besuch des Hundestrandes am Waldsee in Moers endete für zwei Frauen (33 und 40 Jahre alt) am Dienstagnachmittag, 4. Juli, mit einem Anruf bei der Polizei. Wie die Kreispolizeibehörde am Mittwochmorgen, 5. Juli, mitteilt, hatte sich ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Weise vor ihnen gezeigt. Demnach setzte sich der zunächst im Bereich des angrenzenden Wäldchens auf einen Baumstamm und ließ kurz darauf die Hose herunter. Als die Frauen die Polizei riefen, konnte der Exhibitionist flüchten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklem Hautteint, der mit einem blau-weiß karierten Hemd und einer blauer Cappy bekleidet war. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem flüchtigen Exhibitionisten machen können. Hinweise werden telefonisch unter 02841/1710 entgegengenommen.

