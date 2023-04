Freizeit Moers: Erster City-Trödelmarkt in 2023 startet am Sonntag

Moers. Darauf haben viele gewartet: Am kommenden Sonntag ist Trödelmarkt in der Moerser City. Und die Fristen für das nächste Event stehen auch fest.

Am kommenden Sonntag, 23. April ist es endlich soweit, die diesjährige Trödelsaison des Stadtmarketings startet ab 11 Uhr in der Moerser Innenstadt. Auf der kompletten Stein- und Neustraße, in Teilbereichen der Haag-, Meer- und Kirchstraße kann bis 17.30 Uhr nach Herzenslust getrödelt werden, wie das Moers Marketing jetzt mitteilt.

Ob Omas antikes Service, alte Uhren, Leuchten, Kleidung oder buntes Kinderspielzeug: Es wird nahezu alles angeboten, was sich auf Dachböden, in Kellern und Garagen gesammelt hat. Das Moerser Stadtmarketing freut sich bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter auf viele Besucherinnen und Besucher, die den ersten Trödelsonntag in diesem Jahr nutzen, um das eine oder andere Schnäppchen bei den über 300 privaten Anbietern zu ergattern. Für das leibliche Wohl ist laut Mitteilung wie immer am Neumarkt sowie in der Steinstraße mit verschiedenen Imbissständen gesorgt.

Die Bewerbungsfrist für den darauffolgenden Trödelmarkt am 18. Juni geht vom 24. April bis 7. Mai. Alle Trödlerinnen und Trödler können sich dann ganz einfach über das freigeschaltete Onlineformular auf www.moers-stadtportal.de bewerben. Wer keinen Internetzugang hat, kann seine Bewerbung natürlich auch per Post an MoersMarketing GmbH, z. H. Sabine Opgen-Rhein, Kirchstr. 27 a/b, 47441 Moers richten.

Sabine Opgen-Rhein: „Wir wünschen bereits jetzt viel Glück bei der Auslosung. Auch in diesem Jahr werden wieder fünf Stände je Trödeltermin für gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt.“

