Moers: Erika Scholten wird 80 – „Würde alles genauso machen“

Erika Scholten in ihrem Garten in Moers-Schwafheim: Die bekannte Sozialpolitikerin wird 80.

Moers. Erika Scholten ist in Moers als langjährige Vize-Bürgermeisterin bekannt. Worauf die jetzt 80-Jährige noch heute in Schwafheim angesprochen wird.

Sie war eine der rührigsten Politikerinnen von Moers. Und man könnte sie im besten Sinn des Wortes erste Emanze in Moers nennen. Denn Erika Scholten gehörte zu den erste Politikerinnen, die sich, flankiert vom damaligen Moerser Bundesminister Dr. Jürgen Schmude, für Frauenbelange einsetzte. Die Sozialdemokratin ist vielen Moersern auch als ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin und als langjährige Sozialpolitikerin bekannt. Am 19. Juli wird sie 80 Jahre alt. Grund genug, auf rund 40 Jahre im Dienst der Kommunalpolitik zurückzublicken.

In Homberg geboren, in Moers aufgewachsen mit fünf Geschwistern: „Da durften nur die Brüder aufs Gymnasium. Das habe ich sehr bedauert“, berichtet Erika Scholten. Sie wurde Kauffrau, arbeitete später lange Jahre unter Professor Worth im Haus Bethanien Moers. „1968 erlebte ich, wie der Moerser SPD-Politiker Dr. Jürgen Schmude Wahlkampf machte“, erinnert sich die Jubilarin. „Das wollte ich auch!“

Erika Scholten aus Moers-Schwafheim: Für Frauenrechte in die SPD

Der Funke war übergesprungen, 1969 trat die junge Frau in die SPD ein. Dies auch, weil sie Frauenpolitik machen wollte. „Damals mussten Frauen noch den Mann fragen, wenn sie arbeiten wollten“, erklärt sie. Gleich 1975 kandidierte die junge Frau für den Rat und wurde Ratsfrau für den Wahlkreis Schwafheim, in dem sie heute tief verwurzelt ist. Auch im SPD-Ortsvorstand arbeitete sie mit. Ihren Wahlkreis sollte sie achtmal in Folge per Direktmandat holen. Es gab viel zu tun: „Wir haben die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen gegründet. Wir haben uns unter anderem zum Thema Paragraf 218, für mehr Frauen in der Politik, für gleichen Lohn und vieles andere engagiert.“

Schon 1979 wurde Erika Scholten Vorsitzende im Sozialausschuss der Stadt Moers. Das blieb sie 25 Jahre lang, um nur eine ihrer vielen Funktionen zu nennen. „Es waren aufregende Jahre“, blickt Scholten zurück. Der Behindertenbeirat, der Seniorenbeirat, der Ausländerbeirat wurden gegründet. Außerdem musste sich die Stadt um Aussiedler, Flüchtlinge aus dem Kriegsjugoslawien und andere drängende Probleme kümmern. „Im Keller in meinem Arbeitszimmer hab ich oft Nachtschichten am Computer gemacht“, lächelt Scholten.

Erika Scholten wird 80: In Moers hat sie vieles bewegt

Sie sorgte auch dafür, dass die meisten Obdachlosen in Moers in „normale“ Wohnungen kamen. Auch um die türkischen Gastarbeiter kümmerte sich der Sozialausschuss. „Wir standen früh mit dem Moschee-Verein in Kontakt, was anfangs noch schwierig war“, erinnert sie sich. Dann entstanden Zentren und Begegnungsstätten wie das IKM Meerbeck oder das IZ Repelen. Auch die Gleichstellungsstelle wurde in ihrer Amtszeit installiert.

Erika Scholten ist zudem Mitgründerin des Seniorenzentrums Schwafheim. Auch im Schwafheimer Vereinsleben engagierte sie sich lange Jahre. Allein vier Bürgermeister erlebte die engagierte Frau in ihrer Amtszeit. Sie arbeitete mit Albin Neuse, Willi Brunswick, Rafael Hofmann und Norbert Ballhaus zusammen. 2004 wurde sie stellvertretende Bürgermeisterin unter Hofmann (CDU), danach zehn Jahre unter Norbert Ballhaus (SPD).

80. Geburtstag von Erika Scholten: „Es war eine schöne Zeit“

„Noch heute werde ich hier in Schwafheim darauf angesprochen, was mich sehr freut. Das war ein schönes Amt, denn man lernte so die ganze Stadt und ihre Menschen kennen.“ Als sie die ganze Auflistung sah, „war ich schon erstaunt, was sich in all den Jahren in der Moerser Sozialpolitik so getan hat.“ Dies sei auch möglich gewesen, weil die SPD lange Zeit die Ratsmehrheit inne gehabt habe. 2014, im 40. Jahr als Kommunalpolitikerin zog sich Erika Scholten ins Privatleben zurück. „Jetzt sind auch mal die jungen Leute dran“, sagt sie. Und: „Es war eine schöne Zeit trotz aller Mehrfachbelastung. Und ich würde alles wieder genauso machen“, bereut die Jubilarin keinen Augenblick.

Privat engagiert sich die Jubilarin für Patenkinder in Kenia und Sri Lanka. Erika Scholten hat vier Kinder, drei Enkel und einen Urenkel. Vor allem die ganz Kleinen machten ihr viel Freude. Zusammen mit der Familie ihrer Tochter leben die Jubilarin und ihr Mann Dr. Wilfried Scholten in einem Mehrgenerationen-Haus in Schwafheim. Dort findet auch am 22. Juli das Fest statt.

