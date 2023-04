Moers: Enni warnt vor falschen Werbern am Telefon

Moers/Niederrhein. Die Enni warnt vor Werbern, die als angebliche Mitarbeiter bei Kunden in Moers und Umgebung anrufen. Was das Unternehmen in solchen Fällen rät.

Einen guten Namen zu haben, hat gelegentlich auch seine Schattenseiten. Das spürt derzeit wieder einmal auch die Enni Energie & Umwelt Niederrhein. Denn aktuell sind nach einer Kundenaussage unter einer niederländischen Rufnummer offensichtlich wieder Telefonwerber unterwegs, die Stromkunden der Enni vermeintlich in deren Auftrag einen neuen Stromvertrag anbieten.

Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer empfiehlt Stromkunden, am Telefon grundsätzlich vorsichtig zu sein und im Zweifel aufzulegen. „Die Masche ist immer ähnlich: Die Unbekannten geben sich als Enni-Mitarbeiter aus, fragen meist nach dem aktuellen Stromzählerstand, Kundenummern oder Bankdaten, verwickeln die Menschen so in ein Gespräch und jubeln ihnen dann einen Vertrag unter“, so Pfeufer in einer Pressemitteilung.

Dabei seien solche unseriösen Anbieter wie in diesem Fall oftmals schon durch eine ausländische Rufnummer oder ein Fehlen der Rufnummer im Telefondisplay zu erkennen. „Grundsätzlich ist Werbung am Telefon erlaubt – aber nur dann, wenn der Kunde dies vorher ausdrücklich genehmigt hat“, erklärt Susanne Pfeufer, die weiß: „Leider ist es für die Kunden oftmals schwierig, Betrüger von ehrlichen Anbietern zu unterscheiden.“

Wer unsicher ist, sollte bei Enni nachfragen. Dies ist telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 222 1040 möglich.

