Moers: Enni hat die Wetterlage fest im Blick

Beim ersten größeren Wintereinbruch des Jahres in Moers waren 23 Kräfte von Enni im Einsatz.

Der Schneefall am Wochenende hat bei der Enni den ersten größeren Winterdiensteinsatz des Jahres ausgelöst. Mit 23 Mann, 17 Fahrzeugen, rund elf Tonnen Streusalz und rund einer halben Tonne Split und Sand war das Team des für den Winterdienst zuständigen Abteilungsleiters Ulrich Kempken dabei im Einsatz, um die Straßen, Radwege und städtischen Gehwege von Schnee zu befreien.

Bei derzeit weiter prognostizierten Minusgraden wird Kempken mit seinem Team in Bereitschaft bleiben. Laut Meteorologen könne bis Mittwoch selbst in Niederungen auch Schneefall dazukommen, schreibt Enni. Und je nach Bedarf könne Kempken bis zu 60 Kollegen zeitgleich aktivieren.

Bürgerinnen und Bürger in Moers dürfen bei der Schneeräumung kein Salz verwenden

Grundsätzlich werden laut Enni zunächst nur die Hauptverkehrsstraßen der sogenannten Priorität 1 geräumt. Diese sind insgesamt rund 160 Kilometer lang, hinzu kommen 51 Kilometer Radwege. Wenn es sehr stark schneit, fährt Enni diese Straßen zwei Mal am Tag ab und kümmert sich parallel dazu um die Gehwege zu städtischen Einrichtungen wie Friedhöfe oder die Parkanlagen und ohne den aktuellen Lockdown auch an Kindergärten und Schulen. Sollten dann noch Kapazitäten frei sein, räumt die Enni laut eigener Aussage auch die Nebenstraßen in der Priorität 2.

In laut Satzung nicht der Streupflicht unterliegenden Straßen bittet die Enni dagegen die Moerser Bürgerinnen und Bürger, ihre Kehrpflicht einzuhalten: „Wie bundesweit üblich, müssen Bürger dann die Gehwege wochentags bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr von Eis und Schnee räumen. Bei extremen Schnee- und Eisvorkommen bis 20 Uhr am Abend. Das Schneeräumen muss jedoch erst dann erfolgen, wenn der Schneefall vorüber ist", erklärt Enni.

Um die Umwelt dabei zu schonen, dürfen Bürger aber kein Streusalz verwenden. So genannte abstumpfende Mittel, wie etwa Sand, reichten meist auch aus und seien oftmals sogar besser geeignet. Wer wissen will, wie Winterdienst und Reinigung auf seiner Straße geregelt sind, kann dies im Internet auf www.enni.de abfragen. Fragen zum Winterdienst beantwortet die Enni unter der kostenlosen Rufummer 0800 / 222 10 40.