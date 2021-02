Moers: Enni geht Sanierung der Kampstraße an

Moers. Die Straße in Utfort wird ab 23. Februar für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner können ihre Grundstücke weiter erreichen.

Die Anwohner der Merowinger Straße können laut Enni aufatmen. In den vergangenen zehn Monaten hat ihre Straße neue Kanäle und eine neue Fahrbahn erhalten. Nach dem Frost der vergangenen Tage wandert die Baustelle auf der Kampstraße nun wie geplant in Richtung Rheinberger Straße. Auch hier will Enni im Rahmen ihrer Erneuerungsstrategie bis Mai die in die Jahre gekommenen Regen- und Schmutzwasserkanäle austauschen.

„Nach Abschluss der Kanalerneuerung werden wir im Laufe des Jahres – hier im Auftrag der Stadt – dann abschließend auch die Fahrbahn komplett neu herstellen“, berichtet Bauleiter Manfred Gohmann über den dann letzten Teil des städtischen Straßensanierungsprogramms. Ab Dienstag, 23. Februar, wird die Kampstraße zunächst im Zuge der Kanalarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Enni erneuert die Kampstraße in Moers in 50-Meter-Abschnitten

„Anwohner können die Straße aber bis zur Baustelle weiter befahren und ihre Grundstücke erreichen“, so Gohmann, der laut eigener Aussage Eigentümer und auch die Mitarbeiter des hier anliegenden Netto-Marktes darüber informiert hat. „Es kommt jeweils nur im direkten Baubereich zu Behinderungen. Auch der Parkplatz des Netto-Marktes bleibt erreichbar.“

Die Sanierung der Kampstraße in Utfort gehört zu den größeren Kanal-Baumaßnahmen des Jahres, mit denen Enni die Infrastruktur in Moers für zukünftige Generationen rüsten will. Auf dem rund 250 Meter langen Teilstück zwischen der Merowinger Straße und der Rheinberger Straße wird in Abschnitten von jeweils rund 50 Metern gebaut. Die auch als Verbindung genutzte Kampstraße müssten Autofahrer aber über die ausgeschilderte Umleitung über die Rheinberger Straße, die Rathausallee sowie die Frieden-, Busch- und Kampstraße umfahren. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Wer Fragen hat, kann sich bei Enni unter 02841/104600 über die Baumaßnahme informieren.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!