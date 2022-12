Moers: Enni erneuert Kanalnetz - diese Straßen sind gesperrt

Moers. Die Baumaßnahmen für das neue Kanalnetz in Asberg sind gestartet. Wann der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein soll.

Seit Anfang der Woche läuft im Stadtteil Asberg an der Kronprinzenstraße in Höhe der Fußgängerbrücke des Zubringers zur Autobahn 40 eine rund zweijährige Baumaßnahme, bei der fünf Straßen einen neuen Kanal und weitgehend auch neue Fahrbahnen erhalten. Das berichtet die Firma Enni.

Für den Autoverkehr sind die Straßen je nach Baufortschritt dann für die Durchfahrt gesperrt. „Anwohner können ihre Grundstücke aber meist erreichen“, sagt Projektleiterin Diane Schiffer. Mit der schrittweisen Sanierung des Kanal- und Straßennetzes wird die in die Jahre gekommene Infrastruktur der Stadt derzeit für die Zukunft fit gemacht. Das rund einen Kilometer lange Teilstück zwischen der Kronprinzen- und Essenberger Straße gehört hier zu den größeren Maßnahmen der kommenden zwei Jahre.

Baumaßnahme in Moers ist in fünf Bauabschnitte eingeteilt

In fünf großen Bauabschnitten wird Enni dabei den in bis zu sieben Metern Tiefe liegenden Mischwasserkanal, in dem sie das Regen- und Schmutzwasser sammelt, in der Kronprinzenstraße, in Teilen des Wiedekamps, der Straße Am Pannenhof sowie der Packert- und einem rund hundert Meter langen Teilstück der Essenberger Straße bis 2024 austauschen und je nach Bauabschnitt auch die Straße erneuern.

Spielt der Winter mit, soll de erste Abschnitt bis zum Wiedekamp 11 Ende Februar fertig sein. „Auch die Straße ist dann zwischen den bestehenden Bordsteinen bereits ausgebaut. Besonderheit im weiteren Verlauf: „Zwischen dem Hofkamp und dem Pannenhof wird es keinen Straßenausbau geben“, dies sei laut Schiffer wegen des hier guten Straßenzustandes durch die Stadt nicht vorgesehen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland