Moers: Elvis auf Toast – neue Kunst im Peschkenhaus

Moers. Die neue Ausstellung „Anlieger“ in Moers hat es in sich: 14 heimische Künstler und Künstlerinnen stellen aus. Einer stellt eine zentrale Frage.

In der Folge der vorangegangenen Ausstellungen im Peschkenhaus sei es nun logisch, sich mit dem Genre der Porträts zu befassen, meint Andrée Schweers als ehrenamtlicher Kurator. Das Thema setzen 14 Künstler und Künstlerinnen aus Moers und aus der Region in erstaunlicher Bandbreite um. „Anlieger“ ist der Titel der Ausstellung, die Menschen im urbanen Raum zeigt.

Viele Akteure befassen sich mit der Fotografie. So beginnt Johannes Gramm im Erdgeschoss mit minimalistischen Selbstporträts, wobei er durch wenige Veränderungen immer wieder in andere Rollen schlüpft, „Better I – das bessere Ich“, so der Titel der Serie. Dem gegenüber steht das Objekt von Gil Shachar: Da schläft ein Kopf aus Epoxidharz inmitten einer Kiste mit Farben und Pinseln.

Peschkenhaus Moers: André Schweers zeigt auf ein Exponat aus der Serie „Tra le immagini“ von Jörg Holtkamp. Foto: Karl Banski

Beeindruckend die Fotoserie von Obdachlosen, die Jazz-Festival-Fotograf Frank Schemmann vor ein paar Jahren zugunsten des Obdachlosenvereins „Fiftyfifty“ machte und die auch international Aufsehen erregte. Schemmann stellt den Alltagsgesichtern der Wohnungslosen jeweils ein verblüffendes Bild des selben Menschen als Architekt, Geschäftsmann, Büroangestellte oder Börsenmaklerin gegenüber. Machen Kleider wirklich Leute? Ändert sich das Ansehen mit dem Aussehen? Mit diesen Fotos korrespondiert die gesellschaftskritische Installation eines in sich zusammengefallenen SUV, dessen Ende Künstlerin Ulrike Huft offensichtlich gekommen sieht.

Das pralle Leben bildet Jörg Holtkamp ab, indem er in Italien gern bei Paraden und Prozessionen Menschen fotografiert. Da posieren zwei freundlich bei einer Gay-Parade, darüber das große schwarze Kreuz einer Karfreitagsprozession, daneben Menschen an Fronleichnam in örtlichen Trachten. Stacy Blatt fügt dem ihre Installation zum Thema „Er lebt“, will sagen „Elvis lebt“ hinzu. „Wir alle sehen täglich Wunder, auch als Bestätigung des Glaubens“, meint die Künstlerin. Und so rettet sie das Idol Elvis nicht ohne Ironie in den Alltag, indem sein Gesicht auf einer Scheibe Brot im Toaster erscheint.

Peschkenhaus Moers: Exponate aus der Serie „Repicturing homeless“ von Frank Schemmann. Foto: Karl Banski

Sehenswert auch zwei Kurzfilme: The Beat of Tokio als buntes Porträt der Stadtmenschen in rasanten Schnitten, erstellt von Spoxo, Tim Hahne und Toussaint sowie das erste Musikvideo der Moerser Musikerin Vida Acheampong. Nicht zu vergessen und wieder ganz anders, der Film im Schuhkarton, den Mert „Memory Box“ nennt. Sie lässt ihre Großmutter von der Arbeit während der Kinderlandverschickung berichten und noch einmal eine Feldpost-Schachtel anfertigen.

Der Kunstverein Peschkenhaus Moers gewann als Sponsor unter anderem die Volksbank Niederrhein. Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann sah sich ebenfalls im Peschkenhaus um. Er befürchte trotz aller Vorteile der Künstlichen Intelligenz einen Verlust all dieser menschlichen Kreativität. Andrée Schweers weist darauf hin: „Im Rahmen der Ausstellung laden wir die Besucher auch zu Tischgesprächen mit den Künstlern ein.“

Die Ausstellung wird am 26. August um 17 Uhr eröffnet. Sie ist mittwochs, freitags und sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Eintritt: 4 Euro bzw. 2 Euro. Infos auch unter www.peschkenhaus.de.

