Moers: Elke Heidenreich kommt zum „Literaturherbst“

Moers. Spannende Live-Erlebnisse in der Bibliothek Moers beim „Literaturherbst“. Auch ein anderer Bestseller-Autor ist dabei. Wo es Tickets gibt.

Spannende Live-Erlebnisse bietet die Bibliothek Moers auch in diesem Spätsommer und Herbst wieder allen Literaturbegeisterten. Der „Literaturherbst“ startet am Donnerstag, 31. August, um 19.30 Uhr mit einer Vorpremiere des Thrillers „Die Villa“ von Leon Sachs im Schlosshof Moers, wie die Presseabteilung der Stadt mitteilt.

In dem druckfrischen Buch geht es um die Polizeischülerin Johanna Böhm, die ihrer besten Freundin hilft, ihre verschleppte Cousine Faith zu finden. Dabei geraten sie selbst in größte Gefahr. Die Open-Air-Veranstaltung wird bei schlechtem Wetter ins Alte Landratsamt verlegt. Wer möchte, kann sich einen Picknickkorb mitbringen. Ein Getränkeangebot gibt es vor Ort. Karten sind in der Bibliothek und der Neukirchener Buchhandlung im Vorverkauf für 10 Euro erhältlich.

Im September gibt es gleich zwei besondere Veranstaltungen: Am Montag, 25. September, ist um 19.30 Uhr auf Einladung der Barbara Buchhandlung, Thalia Moers sowie der Bibliothek die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Elke Heidenreich zu Gast in der Bibliothek. Im Gepäck hat sie ihren Reise-Bestseller „Ihr glücklichen Augen“ sowie ihr druckfrisches Buch „Frau Dr. Moormann & ich“. Wer „Nero Corleone“ geliebt hat, wird auch davon begeistert sein. Karten sind ab sofort in den Moerser Buchhandlungen und der Bibliothek im Vorverkauf für 15 Euro erhältlich.

Am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr, berichtet die Journalistin Anne Weiss von sieben besonderen Wohnexperimenten, die sie ausgetestet hat. In dem Buch „Der beste Platz zum Leben“ schildert sie ihre Erlebnisse unter anderem im Tiny House, auf einem Selbstversorgerhof, im Mehrgenerationenhaus und im Klimahaus. Karten für die Lesung sind in der Bibliothek und den Moerser Buchhandlungen im Vorverkauf für 5 Euro erhältlich.

Daniel Speck begint sich in „Yoga-Town“ auf Hippie-Trail nach Indien. Die Lesung ist am 9. November. Foto: Gió Martorana

Am Dienstag, 24. Oktober, ist der „Tag der Bibliotheken“. Dann bietet die Bibliothek ein buntes Programm im Kinder- und Jugendbereich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren über die digitalen Angebote – von Onleihe über OverDrive bis PressReader.

Um 19.30 Uhr liest Luisa Lenkeit aus ihrem Roman „Wart auf mich, ich komm zurück“. In einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter schildert sie die bewegende Geschichte einer Frau, die trotz Krieg und Flucht ihre Lebenslust und Empathie nie verloren hat. Die Lesung ist kostenlos. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 02841/201-753 oder unter bibliothek@moers.de wird gebeten.

Den Abschluss des diesjährigen Herbstprogramms bildet die Lesung am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr, mit Bestseller-Autor Daniel Speck in der Bibliothek. Er liest aus seinem neuen Buch „Yoga-Town“. Darin fahren im Jahr 1968 zwei Brüder und zwei Frauen auf dem Hippie-Trail nach Indien. Am Fuß des Himalayas treffen sie ihre Idole, die Beatles und den Pop-Guru Maharishi. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens. Aber nur zwei von ihnen kehren zurück.

Karten für Kooperationslesung mit der Moerser Gesellschaft sind ab sofort im Vorverkauf für 14 Euro erhältlich, und zwar in der Barbara Buchhandlung, der Bibliothek sowie bei Thalia Moers. Restkarten gibt es für 17 Euro an der Abendkasse.

Weitere Informationen zum „Literaturherbst“ und den jeweiligen Lesungen gibt es auf der Website der Bibliothek auf www.bibliothek-moers.de im Bereich „Veranstaltungen“.

