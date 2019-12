Moers: Elif und Tristan sind Heiligabend für Patienten da

An den Weihnachtstagen zu arbeiten, ist in einigen Branchen eine pure Notwendigkeit. Und in vielen Branchen hat es mit Überzeugung zu tun. Mit Hingabe. Wenn die meisten von uns heute nach den letzten Besorgungen in der Stadt nach Hause hasten, sich in Schale schmeißen, um Heiligabend im Kreise der Familie und Freunde verbringen, ziehen Elif Gürleyen und Tristan Walther ihre Arbeitsmontur an, steigen in bequeme Schuhe und beginnen ihren Dienst. Zum allerersten Mal verbringen die beiden Weihnachten nicht mit ihren Familien, sondern mit den Patienten im Krankenhaus Bethanien. Und das nicht nur, weil ihr Dienstplan es so vorsieht, sondern weil sie es auch wirklich so möchten.

„Ich freu’ mich darauf“, sagt Elif Gürleyen. Die 18-jährige Moerserin macht eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Sie hat in diesem Jahr mit der Ausbildung begonnen. Noch zu kurz, um sämtliche Facetten des Berufs kennenzulernen, aber lang genug, um bereits die Bedeutung von Zeit in der Pflegebranche zu schätzen. Genauso wie der 19-jährige Tristan Walther, der vor zweieinhalb Monaten mit seiner Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen hat.

Niemand soll an Heiligabend in dem Moerser Krankenhaus alleine sein

Gerade an Heiligabend sei es wichtig, „mehr Zeit für die Patienten zu haben“, sagt der 19-Jährige. „Das soll auch so sein.“ Besonders, weil das Fest der Liebe für viele Menschen auch das Fest der Einsamkeit bedeutet.

„Das macht mich schon nachdenklich“, sagt Tristan Walther. Darum müsse die gemeinsame Zeit im Krankenhaus eine besondere Verbindung von Patienten und Personal schaffen, findet Elif Gürleyen. „Wir sitzen alle im selben Boot.“ So rücke man an diesem Tag näher zusammen. „Wie eine kleine Familie“, hofft die Pflegeschülerin.

Man merkt, wie wichtig beiden der Gedanke ist, dass Heiligabend im Krankenhaus kein Tag wie jeder andere sein kann, sein darf. Weil der Aufenthalt im Krankenhaus ohnehin nie freiwillig geschieht. Dehnt er sich darüber hinaus über Feiertage aus, kann er schnell für Patientinnen und Patienten zur seelischen Belastung werden.

Rund 200 Mitarbeiter schieben an den Weihnachtstagen im Moerser Bethanien Dienst

Grundsätzlich bemühe man sich, viele Patienten noch vor den Feiertagen zu entlassen, sagt Bethanien-Sprecherin Dr. Kathrin Stepanow. Für diejenigen, die im Krankenhaus bleiben müssten, wolle man den Aufenthalt so angenehm wie irgend möglich gestalten. Mit kleinen Geschenken, mit Aufmerksamkeit und mit Gesellschaft. Das habe vor allem auch mit den Menschen zu tun, die in der Klinik arbeiteten. Rund 200 Mitarbeiter arbeiten verteilt über drei Schichten an den Weihnachtstagen im Krankenhaus Bethanien. Und man sei sehr froh, „solch einen enthusiastischen und aufopferungsvollen Nachwuchs zu haben“, der sich dieser Arbeit verschreibe, sagt die Sprecherin mit Blick auf Elif Gürleyen und Tristan Walther.

Niemand darf an Heiligabend alleine sein. Mit diesem Gedanken werden Elif Gürleyen und Tristan Walther heute auf ihren Stationen unterwegs sein.