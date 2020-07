Moers: Elf Beschäftigte in Fleischerfirma positiv getestet

Moers. In einem Fleischhandels- und Produktionsbetrieb in Moers haben sich elf Beschäftigte mit dem Corona-Virus infiziert. Betrieb läuft unter Auflagen.

Elf Beschäftigte eines Fleischerei-Unternehmens in Moers sind positiv auf Corona getestet worden. Der Kreis Wesel hatte in den vergangenen Tagen eine „anlassbezogene“ Reihentestung durchgeführt, nachdem eine sogenannte Kontaktnachverfolgung in einem anderen Fall am vergangenen Freitag zu dem Unternehmen in Moers geführt und daraufhin eine Betriebsbegehung stattgefunden hatte. Das Ergebnis der Text: Elf Mitarbeiter sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Das Unternehmen, ein Fleischproduzent für türkische Spezialitäten, hat insgesamt 90 Mitarbeiter, rund 65 davon in der Produktion. Der Kreis Wesel führte die vorsorgliche Reihentestung bei den Mitarbeitern in der Produktion durch. Acht der elf positiv getesteten Personen leben im Kreis Wesel, sechs allein in Moers.

Corona in Moerser Fleischbetrieb: Nachverfolgung läuft

Das Unternehmen ist der zweite Fleischhandels- und Produktionsbetrieb in Moers, der mit einem größeren Corona-Ausbruch konfrontiert ist. Ende Juni hatte es mehr als 80 Corona-Fälle in einer Dönerproduktion gegeben.

Die Kontaktnachverfolgung durch den Fachdienst Gesundheitswesen läuft. Der Betrieb läuft unter Auflagen weiter. So dürfen ausschließlich negativ getestete Personen die Arbeit aufnehmen und das abgestimmte und angepasste Hygienekonzept muss eingehalten werden. Die Firma hatte das Hygienekonzept in Abstimmung mit einem Labor entwickelt. Die Firma arbeitet nicht mit Werkverträgen und bringt Mitarbeitende nicht in Sammelunterkünften unter.

Obwohl die Verordnung des Landes für die Fleischindustrie keine regelmäßige Testung von Produktionsmitarbeitenden in Unternehmen mit unter 100 Mitarbeitern vorsieht, hat der Fachdienst Gesundheitswesen in dem konkreten Fall eine wöchentliche Testung veranlasst.