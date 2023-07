Moers: Eindrucksvolle Fotos vom Bau der neuen Brücke im Park

Moers. Endlich steht die neue Brücke zwischen Schlosspark und Freizeitpark Moers. Wir haben die Arbeiten begleitet – und zeigen 11 Bilder vom Neubau.

Über den Moersbach führt nun eine neue Brücke vom Freizeitpark zum Schlosspark. Das 4,20 Meter breite und 7,30 Meter lange Bauwerk bietet ab Anfang September einen rutschfesten und barrierefreien Zugang vom Hugo-Otto-Weg in den Park aus. Doch nicht nur die Menschen in Moers sollen von der neuen Brücke profitieren, sondern auch die Lebewesen, die unter ihr entlangschwimmen. Eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Artenvielfalt soll die neu angelegte Fischtreppe spielen. Alle Details lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.

