Moers: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor gestohlen

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Zahnstraße in Moers eingebrochen. Sie entwendeten einen Wandtresor aus dem Keller (Symbolbild).

Moers. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Zahnstraße in Moers eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Zahnstraße eingebrochen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zwischen Montag, 3. April, 4 Uhr, und Ostermontag, 10. April, 15.45 Uhr, schlugen die Täter eine Fensterscheibe in der ersten Etage eines Einfamilienhauses ein, heißt es. Sie hätten sämtliche Räume durchwühlt und aus dem Keller einen Wandtresor entwendet, der gewaltsam aus dem Mauerwerk gebrochen worden sei.

Anschließend verließen sie das Einfamilienhaus mit dem Tresor über ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoß, welches sie zuvor komplett aus der Verankerung hoben, schreibt die Polizei. In dem Tresor habe sich Schmuck befunden, darunter mehrere wertvolle Armbanduhren. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zahnstraße gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02841/1710 bei der Polizeiwache Moers zu melden.

