Moers: Einbrecher stiehlt leeren Tresor aus Kindergarten

In Moers ist es zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen (Symbolbild).

Moers. In Moers überraschen zwei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens offenbar einen Einbrecher. Dessen Beute hält sich allerdings in Grenzen.

Zwei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens an der Diergardtstraße in Moers haben offenbar einen Einbrecher überrascht. Wie die Polizei berichtet, beobachteten die beiden Frauen am Donnerstagmorgen gegen 6.25 Uhr einen Unbekannten, der vom Gelände flüchtete.

Der Einbrecher stahl einen Tresor, in dem sich aber kein Geld oder Wertgegenstände befanden. Beschreibung des Einbrechers: 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, sportliche Figur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose sowie einen beigefarbener Rucksack. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.