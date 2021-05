Moers: Einbrecher steigen in Kleingartenanlage ein

Moers. Unbekannte stahlen von einer Parzelle an der Straße Am Schürmannshütt mehrere Gegenstände. Der Einbruch deckt sich zeitlich mit einer anderen Tat.

Der Diebstahl von rund 1000 Kilogramm Kupfer von einem Betrieb an der Straße Am Schürmannshütt war nicht die einzige Straftat, die dort zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen begangenen wurde. Wie die Polizei berichtet, brachen Diebe ungefähr im selben Zeitraum auch in die dort liegende Kleingartenanlage ein. Sie überstiegen einen Maschendrahtzaun und entwendeten in einer Parzelle eine Hollywoodschaukel, eine Babyschaukel, eine Gartentruhe sowie ein Kettcar.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder denen ein größeres Fahrzeug in der Nähe aufgefallen ist. Darüber hinaus bittet sie weitere Geschädigte sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.

