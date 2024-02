Moers: Einbrecher stehlen auffälliges Auto von Firmengelände

Moers Bei einem Einbruch auf ein Firmengelände in Moers haben Unbekannte ein ungewöhnliches rosa Auto gestohlen. Wem es gehört und was bekannt ist.

Einen auffälligen Firmenwagen haben unbekannte Täter von einem Pflegedienst gestohlen. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, hat sich der Einbruch auf dem Firmengelände an der Straße Eurotec-Ring in Moers in der Zeit von Samstag, 10. Februar, 10 Uhr bis Montag, 12. Februar, 7.15 Uhr, ereignet. Nach Angaben der Polizei ist in dem Gebäude ein Pflegedienst ansässig.

Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch mit rabiaten Mitteln vor: In das Gebäude gelangten sie durch das Einschlagen eines Fensters im Erdgeschoss. Auch weitere Türen innerhalb des Bürotraktes öffneten sie gewaltsam, so die Polizei. Entwendet wurde ein rosafarbener Renault Twingo mit dem Kennzeichen WES-KE565. Das Fahrzeug ist mit der Aufschrift des Pflegedienstes beklebt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat und dem Verbleib des gestohlenen Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

