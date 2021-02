Moers: Einbrecher öffnen Tresor mit Winkelschleifer

Moers. Unbekannte brachen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in ein Zweifamilienhaus an der Lauserforter Straße ein.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch sagen können, bei dem auch ein Winkelschleifer zum Einsatz kam. In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, drangen Einbrecher in ein Zweifamilienhaus an der Lauersforter Straße ein.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen in beiden Wohnungen und flexten dabei auch einen Tresor auf. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, was die Täter stahlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.