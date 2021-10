Moers: Ein Wiedersehen mit NRZ-Preisträgerin Sabine Murza

Beim Comedy-Arts-Festival in Moers im September hat Sabine Murza den NRZ-Förderpreis bekommen. Jetzt kehrt sie zurück – und sie ist nicht allein.

Moers. Sabine Murza alias Murzarella kommt wieder nach Moers. Die Bauchrednerin und -sängerin hatte beim Comedy-Arts-Festival in Moers im September den begehrten NRZ-Förderpreis erhalten, jetzt tritt sie erneut in der Grafenstadt auf. Sie ist am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr mit ihrer Solo-Show im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 zu Gast.

Natürlich sind ihre Puppen, Kanalratte Kalle, Kakadu Dudu und Adelheid, die Dame im besten Alter, auch wieder dabei. Tickets für den Auftritt von Murzarella gibt es im Internet unter www.bollwerk107.de und im NRZ-Leserladen Moers am Königlichen Hof, Homberger Straße 4. Gefördert wird der Abend durch die Sparkasse am Niederrhein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland